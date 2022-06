Si beve ottimo vino in queste colline patrimonio dell’Unesco e si può mangiare in un’osteria dove ognuno paga quel che crede giusto

Gli italiani, nei fine settimana, si stanno spostando lungo il nostro Paese in cerca di luoghi da visitare. Del resto, basta veramente l’imbarazzo della scelta per accontentare i nostri gusti. L’Italia è un posto unico dove ognuno può trovare il suo “angolo di Paradiso”.

Se amiamo il mare, non dobbiamo fare altro che scegliere una delle tante spiagge delle nostre coste. Le montagne sono pronte ad accoglierci con la loro natura incontaminata. Le città d’arte offrono cartoline di un passato che ci ha fatto conoscere nel mondo. E, quanto al cibo, l’Italia è una primizia assoluta.

Del resto, i viaggi del gusto sono tra i preferiti di molte persone. Si vanno a scegliere determinate località per assaggiare i piatti tipici della zona. Ed anche per bere del buon vino che non guasta mai.

C’è chi, ad esempio, partecipa a dei tour delle cantine, in una delle tante zone di produzione del vino. E, in particolare, si beve ottimo vino in queste colline patrimonio. Sono quelle del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene che vantano un riconoscimento prestigioso. Nel 2019, il sito è stato iscritto come patrimonio Unesco, grazie allo scenario unico creato dall’opera dei viticoltori.

Vino sì, ma andando alla scoperta di vari percorsi Come quello della strada, di circa 90 km, del Prosecco, che unisce, idealmente, Conegliano a Valdobbiadene, le due capitali del Prosecco DOCG. Così come quello del Feudo dei Collalto, percorribile anche a piedi, che attraversa il territorio dei signori di Collalto. E che ha come tappa suggestiva il Castello di Susegana. Suggerito è anche il percorso dell’Anello del Prosecco Superiore. Sono degli itinerari da fare a piedi, visitando, colline, vigneti, borghi, cantine, casolari dell’area di Valdobbiadene.

Bere, certo, ma anche mangiare dei piatti tipici. Sono tanti i ristoranti e gli agriturismi che si incontrano lungo questi percorsi. A Valdobbiadene avremo l’imbarazzo della scelta, quanto ad agriturismi. Potendo scegliere, ad esempio, tra il Malga Mariech, il Riva de Milan, il Vedova, il Vigneto Vecio o il Le Mesine. Luoghi dove potremo mangiare fatta pasta in casa, risotti con i prodotti di stagione, pollo in umido, carni allo spiedo, minestre, soppressa. E comprare anche prodotti preparati direttamente, come i formaggi.

A Valdobbiadene, poi, esiste un posto del tutto particolare. È l’Osteria Senz’Oste ed è curiosa. Qui, infatti, non ci sono né oste, né camerieri. L’Osteria Senz’Oste si trova lungo la strada che dalla piazza del centro cittadino di Valdobbiadene porta verso Guia. Basta parcheggiare a 100 metri dal sentiero che porta al casolare.

All’interno dell’Osteria Senz’Oste, le persone troveranno a disposizione dei prodotti alimentari tipici del territorio come formaggi, salumi e vini, confezionati ed etichettati col loro prezzo. E si può mangiare sui tavoli d’appoggio collocati all’esterno, lungo il sentiero panoramico che porta alla Cima Cartizze. Ci si serve autonomamente e, soprattutto, ognuno paga il conto da solo utilizzando l’apposita cassa automatica presente all’interno del casolare. All’insegna dell’onestà. Se, invece, preferissimo essere serviti normalmente, potremmo spaziare fra varie proposte tra le tante del territorio. Citiamo, a titolo di esempio, l’Agriturismo La Rondine, il ristorante Casa Caldart, Ombralonga, Salis ristorante enoteca, Tre Noghère

