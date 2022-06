Un risultato ottimo che si raggiunge con due ingredienti. Non appena li abbiamo sotto gli occhi, li addentiamo perché li amiamo, ma alla fine li possiamo fare anche comodamente a casa. Con la farina e i pomodori si possono fare moltissime cose, e sicuramente la prima che viene in mente è la pizza. Ma non sarà la pizza, sarà qualcosa di diverso.

In cucina è bello sperimentare, creare nuove pietanze e anche sbagliare. Perché alla fine è proprio da lì che si può migliorare. Così la prossima volta non faremo più quel determinato errore. Ma dagli errori possono nascere anche delle cose nuove, e quindi non devono essere sempre visti come fallimenti, ma hanno anche un secondo lato, che è quello della novità.

In ogni modo da questi due ingredienti si possono ottenere due cibi superbi. Possiamo infatti realizzare dei grissini al pomodoro, ma possiamo anche fare il pane.

Per i grissini, in realtà, esisterebbe una scorciatoia che prevede l’utilizzo delle pasta sfoglia. Basta infatti tagliare la pasta sfoglia in file, stendere sopra del concentrato di pomodoro, origano, arrotolare e poi mettere in forno.

Ma ovviamente i grissini si possono fare anche con la farina. Il procedimento sarà più lungo, ma saranno deliziosi ugualmente. Ed esiste poi anche la versione senza pomodoro.

In cucina basta mescolare farina e pomodoro per un risultato sorprendente e delizioso

Per fare i grissini al pomodoro, usando la farina e non la pasta sfoglia, il procedimento da seguire è molto facile.

Infatti, mentre prepariamo l’impasto da mettere all’interno dell’impastatrice assieme a farina, lievito, acqua, sale e olio, aggiungiamo anche il concentrato di pomodoro.

Una volta che l’impasto è pronto lo possiamo stendere, aspettare 30 minuti e poi tagliare per metterlo in forno a cuocere.

Per il pane

Per fare il pane il procedimento sarà ancora più lungo e ci serviranno anche dei pomodorini freschi che andremo a tagliare e schiacciare. Mettiamo questi in una ciotola con il concentrato e dell’acqua e mescoliamo.

Aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato e mescoliamo. Versiamo la farina in un diverso recipiente e un cucchiaio di rosmarino tritato. Ora non rimane che unire il tutto e impastare insieme. Anche qui possiamo farci aiutare sempre da un’impastatrice elettrica.

Una volta che l’impasto è pronto non resta che comportarsi come con tutti i pezzi di pane che abbiamo cucinato. Quindi lasciamo riposare l’impasto per un’ora, poi formiamo la pagnotta e poi mettiamo in forno a cuocere. E allora in cucina basta mescolare farina e pomodoro per avere sia del pane sia dei grissini.

