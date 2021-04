Ci stiamo finalmente preparando all’estate e ad uscire di nuovo. Le dovute precauzioni sono sempre necessarie e vanno rispettare. Abbiamo, però, accumulato una sana voglia di tornare a truccarci e imbellettarci. Per andare a cena fuori, ad esempio. Su TikTok sta già impazzando la nuova tendenza per le acconciature estate 2021.

La coda si cavallo a bolle è tornata di moda

È un’acconciatura che viene molto bene con una folta e lunga chioma. Si ottengono ottimi risultati anche se si hanno i capelli fini, basterà utilizzare spray volumizzante o delle extension.

Ecco come si realizza la strepitosa acconciatura per l’estate 2021 che imperversa su TikTok spiegata in 5 mosse.

Come realizzare l’acconciatura

Primo passaggio. Naturalmente facciamo una coda di cavallo e fissiamola con l’elastico.

Secondo passaggio. Cotoniamo leggermente il segmento successivo della coda.

Terzo passaggio. Fissiamo la coda con l’elastico a circa 3-4 centimetri sotto al primo.

Quarto passaggio. Proseguiamo così (cotonatura ed elastico) fino al termine della coda.

Quinto passaggio. Inseriamo il manico del pettine da cotonatura in ogni bolla e tiriamo verso l’esterno molto delicatamente. Ovviamente i capelli non devono uscire dagli elastici.

Per dare un tocco in più fissare con una vaporizzata di lacca.

La storia della coda di cavallo

La “bubble ponytail”, così come chiamata dai grandi hair stylist d’Oltreoceano, non è, però, un’invenzione recente.

La prima e più celebre coda di cavallo a bolle fu quella di una principessa Disney, Jasmine di Aladdin. D’altronde le protagoniste dei film d’animazione targati Disney sono delle trend setter incredibili, delle influencer da fare invidia a qualsiasi collega del mondo reale. Ci ricordiamo tutti di Elsa di Frozen e di quante trecce alla Elsa abbiano acconciato i parrucchieri di tutto il Mondo.

Certo, in seguito fu merito del genio italiano della moda, Valentino, consacrare la coda di cavallo a bolle come acconciatura anche per le grandi occasioni. Nella sfilata autunno-inverno 2014-2015, tutte le modelle portavano i capelli stretti in una “bubble ponytail”.

Vediamo, ora, come rendere una coda di cavallo a bolle elegante per una grande occasione, oppure giocosa e divertente per la spiaggia.

Coda di cavallo a bolle elegante

Unico materiale occorrente, oltre agli elastici, un nastrino di raso da 3 mm del colore che si preferisce.

Iniziamo fermando il nastrino, con un nodo, attorno al primo elastico in alto. Facciamo scendere facendo un giro (abbondante, non deve stringere la bolla) attorno alla prima bolla e fissiamo al secondo elastico con un altro nodo. Proseguiamo così sino all’ultimo elastico. E facciamo un fiocco finale.

Ecco l’acconciatura per l’estate 2021 in versione serale.

La coda di cavallo a bolle da spiaggia

In questo caso la nostra acconciatura dovrà essere scherzosa e divertente. In questo caso non dovremo cotonare. Altrimenti con la salsedine dell’acqua sarà un problema.

Utilizziamo elastici colorati, o bandane molte comode, anche per raccogliervi la coda prima di immergerci.

