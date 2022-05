La primavera non risveglia solo gli esseri umani, ma anche gran parte degli animali. In particolare, sono gli uccelli a tornare prepotentemente alla ribalta e porticati, balconi, giardini se ne sono subito accorti. Le loro deiezioni iniziano a sporcare dappertutto. Si iniziano a cercare rimedi validi per evitare che possano andarsene nella stessa maniera in cui sono venuti.

Purtroppo, però, non è sempre possibile, anche usando cd o altri dissuasori come il peperoncino. Se ne possono limitare i danni, ma difficilmente si potrà eliminare il problema. Quindi, per far fronte allo sporco da loro provocato, bisogna studiare dei rimedi ex post.

Ringhiere in ferro, marmo o alluminio possono essere pulite con soluzioni naturali abbastanza semplici. L’importante è trovare quelle adatte per ogni superficie. Infatti, quelle che descriveremo non sono universali, ma specifiche. Una cosa, però, accomuna tutte le ringhiere: la polvere. Per questo, prima di trattarle con qualsiasi soluzione, sarà necessario liberarle da essa.

I rimedi sono tutti a base di prodotti che normalmente abbiamo in casa. Economici, utili ed efficaci. I tre aggettivi che gran parte delle casalinghe amano di più.

Iniziamo da quelle in ferro. Bisogna prendere, per prima cosa, un panno in microfibra. Dopodiché, in una ciotola versiamo due bicchieri d’acqua, 10 ml di succo di limone e 10 ml di aceto. Mescoliamo bene, intingiamo il panno in maniera generosa e andiamo a passare tutta la superficie della ringhiera.

Come pulire dallo sporco le ringhiere del balcone in ferro, alluminio o marmo utilizzando questi semplici ed economici rimedi naturali

Armiamoci, poi, di uno spazzolino da denti per i posti più complicati da raggiungere. Con un altro strofinaccio, anche di cotone, andremo poi ad asciugare bene il tutto. Quindi, per concludere l’opera, sarà sufficiente prendere un po’ di cotone idrofilo, imbeverlo di olio d’oliva e rifinire la pulizia, facendo tornare a splendere la ringhiera.

Per l’alluminio, invece, la soluzione sarà diversa. Dovremo utilizzare sempre due bicchieri d’acqua, ma dovremo mescolarvi del sapone di Marsiglia. Qualche millilitro sarà più che sufficiente. Il procedimento poi non cambia. Panno in microfibra per pulire, in cotone per asciugare e idrofilo con olio per lucidare.

Diverso, invece, il discorso per il marmo. Queste ringhiere sono più pregiate. Pensiamo, per esempio, a chi ha la fortuna di vivere in un centro storico di un antico borgo medioevale. In questo caso dovremo creare una soluzione che potremmo definire ricostituente. Non tutti hanno a casa del gesso, ma si può tranquillamente trovare in qualsiasi negozio di ferramenta o fai da te. Andiamo a formare una soluzione, sempre a base acqua, in modo da ottenere una sorte di crema liquida che spalmeremo sulle ringhiere. Lasciamola in posa per circa 30 minuti, dopodiché togliamo la polvere di gesso in eccesso con un panno in microfibra, per poi risciacquare con acqua. Se vogliamo, possiamo aggiungere una punta di sapone di Marsiglia. Il nostro marmo tornerà a risplendere.

Ecco, dunque, come pulire dallo sporco le ringhiere del balcone di materiale diverso. In ferro, ma anche in alluminio e in marmo. Tre semplici soluzioni, da utilizzare almeno un paio di volte al mese se vogliamo avere dei balconi davvero splendenti.

