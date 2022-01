È un’antica credenza popolare pensare che la crescita dei capelli sia collegata al ciclo lunare. In realtà durante alcune fasi lunari si verifica un fenomeno dimostrato scientificamente che è quello della crescita più veloce di foglie e rami. L’influsso lunare si coglie senza necessità di spiegazioni con le maree. L’acqua però è l’elemento costitutivo non solo del mare ma anche della nostra capigliatura. Questo spiegherebbe le basi di questa popolare usanza legata al taglio dei capelli. Vediamo quindi le date del 2022 migliori per spuntare i capelli a seconda dell’effetto che vorremo ottenere.

Ecco quando dovremo tagliare i capelli nel 2022 per farli crescere di più e quando fare la tinta per farla durare a lungo

Con la Luna crescente i capelli cresceranno più velocemente ma soprattutto forti e folti. Possiamo notare la Luna crescente quando ponendoci davanti a questa vediamo illuminato lo spicchio di sinistra e scura la parte a forma di “D” alla destra.

Se abbiamo capelli fini, deboli e diradati queste giornate sono ottime per recarci dal parrucchiere. Questi effetti raddoppieranno se sceglieremo in particolare i giorni di Luna piena. Nel 2022 saremo fortunati perché oltre al consueto plenilunio, si verificheranno anche dei fenomeni di Superluna. Nelle notti di Superluna non solo dalla Terra sarà visibile la Luna piena ma il nostro satellite raggiungerà il punto di maggior vicinanza al Pianeta.

Quali date sono migliori per tagliare i capelli

Ecco quindi il calendario delle giornate di Luna piena:

18 gennaio 2022;

16 febbraio 2022;

18 marzo 2022;

16 aprile 2022;

16 maggio 2022;

12 agosto 2022;

10 settembre 2022;

9 ottobre 2022;

8 novembre 2022;

8 dicembre 2022.

A queste date aggiungiamo le date della Superluna del 14 giugno e del 13 luglio. Non dimentichiamo, poi, per la crescita, le giornate degli equinozi e dei solstizi. L’equinozio di primavera sarà il 20 marzo e d’autunno il 23 settembre. Il solstizio d’estate cadrà il 21 giugno e d’inverno il 21 dicembre. Gli orari migliori per fissare l’appuntamento dal nostro parrucchiere di fiducia e curare i nostri capelli sono il mezzogiorno o le 18.00.

Quando fare la tinta per farla durare di più

Per quanto riguarda invece le colorazioni fra cui tinta, mèches e colpi di sole possiamo regolarci in questo modo. Potremmo sfruttare l’influsso benefico della Luna crescente e programmare la tinta in queste giornate fino al plenilunio. Il colore risulterà più brillante. Per evitare però che i capelli crescano troppo rapidamente dandoci subito problemi di ricrescita potremmo tagliarli nelle fasi di Luna calante. Solitamente è la seconda metà del mese ma possiamo notarla quando ad essere illuminato è lo spicchio di destra e la restante parte a sinistra resta buia.

Ecco quando dovremo tagliare i capelli nel 2022 per farli crescere di più e quando fare la tinta per farla durare a lungo grazie all’influsso delle fasi lunari.

