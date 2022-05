Il Sole in Toro porta tradimenti all’ingenua Vergine, scelte tormentate per questi due segni e c’è anche chi vincerà soldi

La prossima settimana, il Sole in Toro dimostrerà quanto sia ingenua la Vergine. Non sarà l’unica a soffrire, considerando quello che sta per accadere ad altri segni di cui a breve parleremo. Che invidia, invece, per chi vincerà qualche soldo. L’Ariete litigherà per una questione di soldi con un amico. Per fortuna, dopo un inizio faticoso, la settimana decollerà anche in amore. Il Toro dovrà, prima di cercare una relazione stabile con il partner, trovare quella con sé stesso. Questo comporta qualche indecisione, soprattutto ad inizio settimana. Poi, andrà meglio.

Purtroppo mancano i soldi, ma non le idee alla Bilancia, che rischia di vedersele rubare

Cambiamenti in vista, anche lavorativi, per i Gemelli. I nostri punti di forza, anche quelli meno conosciuti, stanno per rivelarsi come la nostra arma nascosta. Il Cancro dovrebbe coltivare di più il proprio lato artistico, magari dedicandoci al fai da te. Oltretutto, la gente, improvvisamente, ci rispetterà più del solito. Insomma, gli astri sono dalla nostra parte. Il Sole in Toro comporta che non sarà facile per il Leone mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata. O daremo più spazio all’uno, o all’altro. E, a seconda della nostra scelta, qualcuno sarà scontento.

Quanta ingenuità per la Vergine. Che si fida del prossimo e confida i propri segreti. Invece, gli altri ci tradiranno, mettendoli in piazza. Che brutta cosa, per la Bilancia, avere le idee, ma non le risorse. Ci si sente con le mani legate, mentre gli altri sfrutteranno le nostre intuizioni. E qualcuno sta sparlando alle nostre spalle.

Momenti di litigi per lo Scorpione, che inizia la settimana all’insegna delle turbolenze con il partner. Prima o poi, toccherà prendere una decisione importante sentimentale, che ci sta tormentando. Il Sagittario ha finito per accumulare troppe cose da fare che, inevitabilmente, ci manderanno in crisi. E lo stress non è una cosa che ci farà lavorare ed agire serenamente. Settimana all’insegna dei grandi cambiamenti per il Capricorno, non tutti però saranno positivi. Almeno, c’è una bella notizia. Qualcuno nato sotto questo segno vincerà con una lotteria istantanea.

Quante notizie in arrivo tormenteranno l’inizio settimana dell’Acquario. Non tutte saranno positive, purtroppo, ma il nostro carattere ci aiuterà a gestirle. Buone notizie dal punto di vista sentimentale per i Pesci. Soprattutto ad inizio settimana, quando metteremo le basi per una fuga romantica nel weekend.

