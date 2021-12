Fritte, al forno o lesse, non c’è un contorno tanto amato quanto quelli realizzati con le patate. Queste infatti sono il contorno ideale per non sbagliare mai ed accompagnare piatti semplici o più elaborati, sia di pesce sia di carne. Inoltre forse non tutti sapranno che basta una patata per fare uno strepitoso piatto gustoso e croccante in padella, ottimo da preparare in pochi minuti.

Tuttavia chi ha un occhio di riguardo per la linea tenta di evitare le patate o comunque di farne un utilizzo ridotto. Ecco perché potrebbe essere interessante scoprire qualche nuova alternativa che potrebbe essere più salutare, ma di certo non meno gustosa.

Per questa ragione dimenticheremo le patate dopo aver scoperto questi 3 contorni al forno con meno calorie e carboidrati.

Il salva cena amico della linea

Se abbiamo voglia di qualcosa di croccante e sfizioso non per forza dobbiamo ricorrere ai classici sacchetti di patatine fritte. Infatti in soli 10 minuti potremmo cucinare un’alternativa sana e gustosa utilizzando del cavolo nero e realizzarne delle squisite chips.

Per farlo dovremo separare la costa centrale del cavolo dal resto delle foglie per poi lavarle ed asciugarle con cura. Fatto questo possiamo insaporire le nostre foglie conferendo l’aroma che preferiamo. Possiamo ad esempio spennellare con dell’olio aromatizzato all’aglio le foglie di cavolo che andranno poi messe in forno a 180° per 10 minuti. Il cavolo perderà acqua in cottura diventando goloso, croccante e davvero irresistibile. Finiamo la preparazione con un pizzico di sale e gustiamo le nostre chips di cavolo nero.

Lo snack dell’inverno

Chi ama la zucca non potrà certo perdere questa ricetta per delle chips di zucca appetitose e croccanti.

Dopo aver pulito la zucca rimuovendo buccia e semi interni, ricaviamone delle fette sottili, magari utilizzando una mandolina. Disponiamo le fette di zucca su una teglia foderata con della carta da forno e irroriamo con un paio di cucchiai d’olio. Per dare una spinta di sapore possiamo aggiungere del rosmarino o del timo tritato. Lasciamo in forno per 30 minuti a 180° per un piatto goloso che non ci farà rimpiangere le patate.

Dimenticheremo le patate dopo aver scoperto questi 3 contorni al forno con meno calorie e carboidrati

Rimanendo sui toni dell’arancio, possiamo infine realizzare delle ottime chips di carote. Dopo averle lavate e sbucciate, procediamo a tagliare le carote a fette sottili, circa 2 millimetri. Anche in questo caso potrebbe tornare utile una mandolina. Condiamo le fettine di carota con olio e un pizzico di paprika e mettiamo in forno a 180° per 30 minuti.

