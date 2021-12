Dicembre ormai agli sgoccioli e l’interrogativo che tanti si pongono in questi giorni è come sarà il 2022? Cosa riserveranno le stelle? Sarà un anno più fortunato? Si troverà il lavoro? E l’amore? Anche se alcuni sono scettici in merito all’oroscopo fa sempre piacere sapere di essere baciato dalla fortuna.

Se per alcuni segni zodiacali la fortuna arriverà in primavera, altri segni godranno di un’ottima congiuntura astrale già dall’inizio di gennaio. Infatti verrà il tempo del leone ma l’inizio dell’anno porterà benessere e fortuna a questo segno zodiacale protetto dalle stelle. Si tratta del Cancro che godrà di un’incredibile e fortunata congiuntura astrale che lo farà sentire in grado di ottenere tutto ciò che desidera. Pertanto se per alcuni segni si prospetta una fine d’anno brillante, per il Cancro i primi mesi saranno portatori di tantissima fortuna in ogni ambito. A tal proposito sarà una fine d’anno spumeggiante e unica per questo segno zodiacale che spalancherà le porte a ricchezza e amore.

Alcuni segni zodiacali dovranno attendere qualche mese prima di godere dei benefici dei pianeti. Tra questi rientra il Leone, per il quale il 2022 è sicuramente un anno importante, di decisioni che potrebbero cambiare il corso di tante situazioni. Tuttavia gennaio si prospetta ancora piuttosto impegnativo e i nati sotto questo segno dovranno attendere la primavera per sentirsi veramente al top. Infatti sul piano professionale, Giove li renderà più grintosi a metà maggio e verso fine ottobre, offrendo importanti opportunità di crescita. Ma il segno zodiacale che comincerà alla grande questo 2022 sarà il Cancro.

Il segno del Cancro infatti potrà stare seduto su una montagna di fortuna già dal mese di gennaio. Sembra che davvero nulla lo potrà fermare. Il 2022 per i nati sotto questo segno zodiacale saranno baciati dalla fortuna sotto ogni profilo. Inoltre, grazie al passaggio di Giove, nei primi mesi dell’anno si troveranno a fare scelte professionali per raggiungere il tanto meritato successo. Nel 2022 tutti i pianeti saranno a favore del Cancro, insomma i nati sotto questo segno riusciranno a realizzare i loro sogni. Inoltre, avranno tantissima fortuna soprattutto in campo lavorativo, con entrate da capogiro.

