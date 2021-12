Se abbiamo esaurito le idee strepitose per i dolci da portare in tavola in questo articolo offriamo una ricetta semplice ed economica. Il dolce che suggeriamo è uno dei classici, una versione inedita e speciale del dessert più amato dagli italiani: il tiramisù. Inoltre potremo utilizzare i pandori che ci hanno regalato per Natale in un modo creativo e gourmet.

A Capodanno stupiremo tutti con questo Tiramisù davvero spumeggiante, riciclando il pandoro avanzato

Questa ricetta è un tocco speciale per il cenone di San Silvestro. Chi può resistere ad una fettina di Tiramisù allo spumante? La cremina dolce al mascarpone conquisterà tutti gli invitati. Vediamo quindi la ricetta.

Ingredienti:

4 tuorli;

130 grammi di zucchero;

50 grammi di farina;

150 ml di spumante;

500 grammi di mascarpone;

metà pandoro;

una moka da sei tazze;

cacao in polvere per guarnire.

Procedimento:

Mettiamo in una terrina lo zucchero con i quattro tuorli e con uno sbattitore elettrico li montiamo. Quando lo zucchero si sarà sciolto aggiungiamo poco a poco la farina e lo spumante continuando con la velocità via via maggiore. Ora con una spatola amalgamiamo il mascarpone con il nostro composto. Mettiamo in frigorifero per trenta minuti e nel frattempo prepariamo la base del nostro tiramisù. In una pirofila prepariamo delle fette di pandoro raffermo dello spessore di circa tre dita. Bagniamo con il caffè con l’aiuto di un cucchiaio o di un dosatore per bagne. Dovremo bagnare il pandoro con cautela perché, a differenza dei savoiardi, il dolce natalizio è molto poroso. Non ci resta che spalmare la nostra crema che avremo tolto dal frigorifero e spolverizzare con il cacao in polvere. Naturalmente potremo farne più strati alternando pandoro inzuppato al caffè e crema allo spumante.

Come servire il Tiramisù di Capodanno

Una buona alternativa al classico piattino, molto indicato per una cena in piedi, è la coppa di champagne. Invece che affettare le singole porzioni al momento, si potrà già servirle pronte in coppe trasparenti con cucchiaini lunghi da cocktail.

Con il dessert a Capodanno stupiremo tutti con questo Tiramisù davvero spumeggiante, riciclando il pandoro avanzato e ormai raffermo.

