Tra l’immensità di eccellenze gastronomiche che il nostro meraviglioso Paese può vantare merita una menzione speciale l’olio d’oliva. In particolare se parliamo di olio extravergine.

Infatti non è solo un vezzo stilistico definire un olio “vergine” o “extravergine”

Sebbene entrambi, infatti, vengano ottenuti mediante procedimenti meccanici a freddo dalla prima spremitura a fare la differenza sono alcune qualità. Nell’extravergine infatti deve essere mantenuto un tasso di acidità inferiore all’1% mentre il vergine può superare il 2%. Il semplice olio d’oliva, invece, viene ottenuto mediante la miscela di olio raffinato ed olio vergine.

Data l’importanza che questo condimento assume quotidianamente sulle nostre tavole, gli esperti di Altroconsumo hanno stilato la classifica di quale sia il miglior olio extravergine.

Eletto miglior olio extravergine d’oliva italiano questo prodotto biologico è delizioso su carne, pesce e verdure

Come detto, Altroconsumo ha confrontato ben 30 campioni di olio extravergine d’oliva per decretare quale fosse il migliore. Il panel di assaggio si componeva di esperti del settore riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole.

Gli esperti hanno valutato non solo le qualità organolettiche ed i livelli di acidità a cui facevamo riferimento in precedenza, ma anche il gusto dell’olio. Su 30 campioni esaminati ben 11 non avrebbero passato il test, ma vediamo come si sono piazzati gli altri.

Primo della classe

A conquistare la vetta del giudizio dei critici è stato il Monini Bios, giudicato di ottima qualità con un punteggio di 78. Eletto miglior olio extravergine d’oliva italiano questo prodotto biologico è delizioso su carne, pesce e verdure come dice la casa produttrice stessa. Olio interamente biologico, esclude l’utilizzo di prodotti chimici e di sintesi e certificato ICEA.

Si presenta con profumi fruttati ed erbacei, con richiami all’erba fresca ed una buona persistenza aromatica. L’olio extravergine Monini Bios 100% italiano è disponibile nei supermercati ad un prezzo medio di 8,34 euro al litro.

Chi segue in classifica

Naturalmente anche gli altri prodotti non sono da meno, anche se hanno ottenuto un punteggio inferiore. È il caso ad esempio del Clemente la Terra dell’olio, secondo classificato con un punteggio di 75. Chiude il podio il Carapelli Bio con un punteggio di 73. Anche questi 2 prodotti sono disponibili da gustare al supermercato ad un prezzo rispettivamente di 9,32 e 8,14 euro al litro.

