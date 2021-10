Chi ha avuto il piacere di passare per l’alta Italia e magari ha sconfinato in Svizzera, molto probabilmente avrà assaggiato una versione di questo piatto. Ricco, profumato, gustoso ed economico il rosti di patate è, appunto, una ricetta tipicamente svizzera, poi diffusa in tutta Europa. Infatti, vari paesi danno la loro interpretazione, dalla Germania all’Olanda, aggiungendo ingredienti più disparati. Tuttavia, comunque si decida di insaporire il rosti, basta una patata per fare uno strepitoso piatto gustoso e croccante in padella.

Oggi cercheremo di fornire la versione più fedele a quella tradizionale consigliando qualche piccolo trucchetto.

Ingredienti e preparazione

La ricetta è semplicissima e la lista degli ingredienti è ridotta all’osso. Per preparare un meraviglioso rosti di patate avremo bisogno di:

Patate;

Burro;

Sale;

Pepe;

Spezie a piacimento;

Grattugia a maglie larghe.

La prima cosa da fare per preparare il piatto è la scelta delle patate che, preferibilmente, sono a pasta gialla. In secondo luogo sarà opportuno lessare le patate e, pertanto, dovremo fare attenzione che queste siano più o meno della stessa dimensione. Questo eviterà cotture non uniformi.

Una volta scelte le patate giuste non ci resta che metterle in acqua fredda e contare 10-15 minuti dal momento in cui inizierà il bollore.

Basta una patata per fare uno strepitoso piatto gustoso e croccante in padella

Una volta trascorso il tempo di cottura, scoliamo le patate e lasciamo freddare completamente.

A questo punto, con l’aiuto della grattugia a maglie larghe, grattugiamo su un panno di cotone pulito le patate cercando di far disperdere più umidità possibile. Possiamo grattugiare le patate anche direttamente dentro una scodella, nella quale aggiungeremo del sale e del pepe mescolando delicatamente.

Morbido dentro e croccante fuori

Ora, su una pentola antiaderente faremo sciogliere una noce di burro, alla quale possiamo aggiungere pochissimo olio per alzare il punto di fumo.

Mettiamo le nostre patate in padella quando il burro sarà ben caldo e con l’aiuto di una spatola cominciamo a schiacciare facendo aderire ai bordi. Il tempo di cottura è di circa 6-7 minuti per lato a fiamma viva. Questo renderà il rosti croccante e colorato all’esterno e morbido e cremoso all’interno.

Idee e varianti del rosti

Come detto in precedenza, possiamo insaporire il rosti con le spezie che preferiamo. Un tocco tradizionale è con una grattugiata di noce moscata, mentre il rosmarino dà una nota mediterranea. Infine, chi cerca una sensazione più esotica, può insaporire con della paprica.

