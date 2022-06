Dimenticherà Caraibi e Maldive chi sceglie questa straordinaria spiaggia dal mare cristallino come località per andare in vacanza

La buona notizia per chi vive in Italia è che in un paese relativamente piccolo non si finisce mai di conoscere nuovi e straordinari luoghi. Accade così che, anche solo per andare in vacanza in estate, ci siano tantissime località da poter scegliere. La lista è davvero lunga e anche se si conoscono diversi luoghi, ne resteranno sempre moltissimi da scoprire.

Tra gli angoli che chiunque dovrebbe visitare c’è sicuramente Cala Rossa, una fantastica località siciliana che si trova nell’isola di Favignana. La soluzione giusta per chi non può andare all’estero o comunque troppo lontano per ragioni di tempo o budget.

E dimenticherà Caraibi e Maldive chi sceglie questa straordinaria spiaggia dalla bellezza travolgente come luogo da scoprire.

Un confronto forse che non è esattamente corretto viste le caratteristiche dei luoghi, ma assolutamente fattibile se si parla di straordinarietà del paesaggio marino.

Per le vacanze dell’estate 2022 impossibile non considerare questa località di mare

Favignana si trova nell’arcipelago delle Egadi, a largo della costa occidentale della Sicilia. Una località di mare che, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni.

Cala Rossa rientra sicuramente tra le spiagge più belle d’Italia e forse del mondo. E basta guardarne le foto per capire che non si sta esagerando.

I tratti di unicità che la contraddistinguono, la elevano rispetto ad altri contesti. Il mare quasi turchese trova una naturale cornice negli scogli che segnano la piccola spiaggia.

L’ideale è andarci in periodi dell’anno che non siano in alta stagione. Molti visitatori segnalano che l’accesso non è semplicissimo e che gli spazi da “spiaggia vera” non siano poi così ampi. Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che fare un bagno nelle acque di Cala Rossa sia una delle migliori esperienze che si possano fare a livello mondiale.

Il fatto che si trovi, tuttavia, all’interno di un contesto di grande rilevanza turistica come Favignana riserva almeno 2 “pro”. Il primo è che non è difficile trovare le indicazioni e quindi il supporto logistico per raggiungerla da qualsiasi parte d’Italia. Il secondo è che una capatina dalle parti di Cala Rossa, se si vuole, è organizzabile nell’ambito di una vacanza al mare in cui si possono vedere tanti luoghi.

Se, invece, si vuole andare all’estero nell’estate 2022 e con poco budget, attenzioni a soluzioni come Santander in Spagna. Non resta che scegliere ciò che si preferisce.

