Scoprire delle nuove località e osservare da vicino paesaggi che non si dimenticano. Sono due degli elementi che cerca chi vuole organizzare una vacanza al mare. Due obiettivi che si raggiungono facilmente se si sceglie una regione che può vantare centinaia di chilometri di coste.

Sì, perché quando si parla di mare la Calabria è una specie di tesoro in cui non si finisce mai di scoprire nuovi gioielli.

Per rilassarsi al mare con acque cristalline e un paesaggio straordinario

Un esempio è Caminia, perché questa spiaggia non farà rimpiangere le Maldive a chi dovesse scegliere di andarci. E non a caso è inserita in un contesto in cui non mancano le strutture ricettive e tutto quello che i turisti cercano. Anche perché la costa jonica calabra è in crescita esponenziale a livello turistico e oggi sta diventando la meta preferita delle vacanze estive per molti.

La baia di Caminia si trova nel comune di Stalettì, a pochi chilometri da Catanzaro ed è un vero e proprio angolo di Paradiso. Le due scogliere che la delimitano sono protagoniste a pieno titolo di un paesaggio in cui l’arenile e l’acqua marina si prendono la scena.

La spiaggia bianca ed il mare cristallino sono tratti distintivi del luogo. L’impatto cromatico non ha davvero nulla da invidiare a tanti posti che forse sono più noti.

Questa spiaggia non farà rimpiangere Maldive a chi la sceglie come luogo per andare in vacanza al mare

Caminia è, dunque, una vera e propria perla di una zona splendida, quale è la Costa dei Saraceni e, in generale, tutto il tratto costiero del Golfo di Squillace. Alla bellezza paesaggistica, va inoltre aggiunto il fascino di punti come la Grotta di San Gregorio e lo sfondo regalato da una straordinaria vegetazione.

Ed è così che si può scoprire un altro luogo straordinario della Calabria. Una regione che anche nel suo tratto jonico custodisce scenari eccezionali. Questo la rende un territorio ideale per una vacanza al mare con la possibilità di organizzare dei giorni itineranti tra le diverse spiagge. Tra le località costiere degne di nota vale, ad esempio, citare Caulonia, fresca di Bandiera blu.

Luoghi spesso molto vicini che rendono questa regione una destinazione da considerare per chi è alla ricerca di una meta per le proprie vacanze estive. Anche perché tra spiagge, borghi e persino montagne c’è la possibilità di organizzare un soggiorno che contempli soluzioni variegate e per tutti i gusti.

