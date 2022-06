Viaggiare è una delle migliori esperienze che una persona possa fare. Non sempre, però, organizzare una vacanza o un week end è compatibile con il proprio budget. Tuttavia, si possono usare degli accorgimenti che consentono di limitare fortemente la spesa per scoprire nuove località.

Ad esempio potrebbero bastare 250 euro per una vacanza al mare in una città straniera che ha molto fascino. SI tratta di Santander ed è nel Nord della Spagna.

Luogo ideale da scegliere per un soggiorno al mare ma non solo

Santander è una splendida città della Cantabria. Colpisce per la bellezza della baia su cui si affaccia. La contraddistinguono spiagge degne di nota e un centro abitato che si fa notare per la gradevolezza di piazze ed edifici.

Il centro storico non è troppo grande e questo offre il vantaggio di poterlo visitare in poco tempo. Da non perdere i parchi come, ad esempio, i giardini di Pereda, o punti simbolo della città come la Plaza Porticada. Meritevole di attenzione è anche il tratto costiero urbano, dove si possono fare straordinarie passeggiate nella zona del molo.

Tra le strutture iconiche della città moderna c’è il Centro Botin. Progettato da Renzo Piano, oggi è uno spazio culturale dedicato all’arte. Sempre in zona costiera sono sicuramente suggestive sono anche le sculture che raffigurano i Raqueros, gli scugnizzi di Santan

der.

Si tratta di quatto statue di bronzo che rappresentano quattro ragazzi. Uno è in piedi, due seduti e il terzo è in tuffo verso l’acqua. Colpiscono per quanto appaiano dinamiche e dunque realistiche. Ma quelli citati sono alcuni dei tanti luoghi di interesse che la città offre.

Potrebbero bastare 250 euro per una vacanza al mare in splendida questa località fuori Italia

Si può, dunque, spendere poco per visitare Santander. Serve, però, qualche compromesso. In primis bisogna prenotare almeno un paio di mesi prima e possibilmente evitare i mesi di luglio e agosto. Il secondo requisito è, ovviamente, sfruttare i collocamenti delle compagnie low cost da aeroporti come Roma, Bergamo, Venezia o Bologna. Le tariffe per metà settembre, ad esempio, consentono di poter prenotare un volo di andata e ritorno stando sotto i 100 euro. Si sfora di poco la soglia se si porta un bagaglio.

Per alloggiare a Santander ci sono, ovviamente, soluzioni disponibili per tutte le tasche. Non è difficile, ad esempio, trovare degli appartamenti che con un centinaio di euro a notte arrivano a ospitare quattro persone. Questo vuol dire spendere esattamente 25 euro a persona. Soprattutto per chi si muove con gli amici o con la famiglia questa soluzione è sicuramente la più consigliabile.

Questo fa sì che per viaggio, permanenza (Tre notti) e qualche spesa per gli spostamenti in loco potrebbero bastare circa 250 euro. Restano, ovviamente, al di fuori le spese per mangiare, accedere, musei o altre circostanze simili. Per chi, invece, volesse restare in Italia ci sono, ovviamente, tante opzioni. Tra queste c’è, ad esempio, la Calabria. Un’opzione sono sicuramente le fantastiche spiagge di Capo Vaticano.

