Dimagrire senza perdere il volume del seno sarebbe possibile

Perdere peso mantenendo un seno alto e sodo non è una mera utopia. Certo, è inevitabile che si riduca un pochino. Infatti, le mammelle sono costituite principalmente da una parte ghiandolare e da tessuto adiposo. Ma lavorando adeguatamente sulla massa muscolare, è possibile far si che non vi siano cedimenti. In tal senso, una buona dieta deve essere affiancata anche da qualche esercizio. Fortunatamente, ce ne sono di diversi tipi. Si tratta di brevi sequenze, adatte a risolvere gli inestetismi dovuti a un cedimento dei tessuti, che è la conseguenza più frequente a seguito di un dimagrimento importante.

Dimagrire senza perdere il volume del seno, significa prendersi cura della propria massa muscolare, a partire dall’alimentazione. Il proposito di ogni dieta è di stabilire un deficit calorico che permetta di perdere peso. Oltre a questo, per non perdere massa muscolare, è necessario stabilire una corretta ripartizione dei macronutrienti. Per nutrire adeguatamente la massa magra e permettere al corpo di consumare calorie anche a riposo, è necessario assumere una giusta dose di proteine. Il trucco consiste nel fatto che il corpo andrà a consumare più calorie di quante non ne abbia ingerite. Questo meccanismo si innesca prediligendo cibi come uova, formaggi freschi e magri, carne di pollo o tacchino, pesce azzurro.

Il seno è una struttura anatomica complessa e priva di muscolatura propria. Viene infatti sorretta dai muscoli pettorali. Per mantenere un seno alto e sodo, ma anche voluminoso, è necessario aumentare la tenuta e il volume dei muscoli pettorali. A cominciare da un’alimentazione ricca di acqua e proteine. Consigliate anche quelle derivate dai prodotti a base di soia, che oltretutto contiene estrogeni, ovvero ormoni femminili, che potrebbero contribuire a stabilizzare le dimensioni del seno. Attenzione nel caso si soffrisse di patologie pregresse alla tiroide: in tal caso l’uso della soia e di altri alimenti ad alto contenuto di ormoni sarebbe sconsigliabile.

I muscoli pettorali non sono gli unici responsabili della tenuta del seno, infatti il tessuto adiposo da cui è costituito risente molto dei bruschi cali di peso. Per questo motivo, è importante agire con la prevenzione. Se si ha in programma una dieta dimagrante, per preservare il volume del seno è meglio prediligere un regime alimentare non severo. E accettare di dimagrire lentamente, in modo da abituare i tessuti e in particolare la pelle.

A questo proposito, la tecnica migliore consiste nel massaggiare il seno con movimenti circolari, partendo dal centro del petto verso l’esterno. Questa manovra, se ripetuta per 10 minuti al giorno, mantiene elastica la pelle e il seno turgido. Il massaggio può essere effettuato con olio di fieno greco, ricco di estrogeni. Se si dovesse soffrire di problemi alla tiroide, sarebbe meglio scegliere l’olio essenziale di iperico, altamente cicatrizzante e perfetto contro le smagliature.

