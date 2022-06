Contare le calorie per portare avanti una dieta e dimagrire, soprattutto in vista dell’estate, è un incubo per la maggior parte di noi. È questa difficoltà che rende arduo seguire una dieta fino in fondo.

Nei consigli che esamineremo oggi sono invece previsti alcuni trucchi alimentari che non prevedono il conteggio delle calorie. Se a questi si aggiunge anche un determinato tipo di sport alla portata di tutti, il risultato è assicurato.

Si tratta di portare avanti 8 settimane di alimentazione sana, eliminando grano e latticini e consumando poca carne. Una dieta che potrebbe portarci in poco tempo ad un successo inaspettato.

Dimagrire prima delle vacanze è possibile con questi consigli alimentari che non prevederebbero il conteggio delle calorie

La prima regola fondamentale per una sana alimentazione è semplice e geniale allo stesso tempo: utilizzare solo alimenti naturali e non trasformati, preferibilmente a chilometro zero.

Si può fare un’eccezione solo per i legumi, scegliendo quelli in lattina per non perdere troppo tempo.

La seconda regola è non contare le calorie, perché questo ci mette di cattivo umore. Questi consigli alimentari contengono le calorie necessarie affinché il proprio corpo abbia tutte le calorie necessarie per funzionare in modo perfetto.

La terza regola è dire addio per un periodo di tempo al grano. Il grano di oggi, infatti, non è più quello di un tempo: viene privato degli strati esterni, in cui si trovano i minerali e le fibre alimentari e rimangono l’endosperma e l’amido.

Ecco oggigiorno i carboidrati provocano improvvisi picchi di zucchero nel sangue e portano una sazietà solo a breve termine.

Niente grano, quindi per otto settimane. Può essere sostituto da amaranto, grano saraceno, miglio, mais, quinoa.

Le successive importanti 3 regole

Per dimagrire prima delle vacanze è importante seguire anche altri tre consigli.

Evitare il latte di mucca sostituendolo con alternative altrettanto gustose e più sane come il latte di mandorla, di riso o di avena.

La quinta regola è tentare di coprire l’80% del proprio fabbisogno proteico da fonti vegetali e solo un 20% da fonti animali. Meno proteine animali si mangiano e meglio è.

La sesta, ultima e importante regola da seguire è rendere vari i nostri piatti; sostituire cibi con alternative di pari valore ci aiuterà a non annoiarci. Ad esempio la zucca può essere sostituita dalle melanzane, dalle zucchine o dai peperoni. Il cavolfiore può essere sostituito dagli asparagi o dai broccoli; le carote dagli spinaci o dalla lattuga e così via.

Gli ultimi segreti per far funzionare al meglio una dieta

Un segreto è utilizzare i cosiddetti “supercibi”. I semi di chia e di canapa, ad esempio, o Matcha, Acai & Co. sono indicati come superfood. Un cucchiaino di semi di chia sopra il muesli o in un frullato dà una piccola spinta in più di nutrienti senza troppi sforzi.

L’ultimo segreto è questo: ogni tanto bisogna sgarrare. Se si ha voglia immensa di cioccolato, inutile mangiare una carota, altrimenti ci si sentirebbe solo frustrati. Meglio addentare due o tre quadrati di cioccolato (non un’intera barretta ovviamente) e poi ricominciare, felici, da capo.

Lettura consigliata

Se si volessero buttar giù tre o quattro chili prima dell’estate, insieme a dieta ed esercizio fisico, questo aiutino naturale sarebbe perfetto!