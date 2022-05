Il tè Matcha è originario della Cina ed è prodotto con foglie di tè verde macinate. Grazie ai suoi ingredienti di alta qualità, si sta attualmente affermando molto anche in Italia.

Ma in che modo esattamente il Matcha influisce sul corpo e, soprattutto, è vero che può aiutare a perdere peso?

Siamo a giugno e le vacanze estive sono ormai alle porte. Se si volessero buttar giù tre o quattro chili prima dell’estate, un aiutino naturale sarebbe perfetto!

Il tè Matcha è considerato una super bevanda, perché pare abbia strabilianti effetti sul metabolismo e anche sul dimagrimento!

Ma, prima di continuare con l’esaminare le proprietà di questo tè, ci teniamo a ricordare che non c’è nulla di miracoloso per perdere peso. Ci sono degli aiuti, sicuramente importanti, che però vanno associati ad un cambiamento di base della propria alimentazione, introducendo anche altri alimenti che aiutano il metabolismo e a un costante esercizio fisico.

L’estate si avvicina e con essa la prova costume, prova questo speciale tè per dimagrire

Anche se, come abbiamo anticipato, il tè Matcha non è una cura dimagrante miracolosa, può comunque aiutare chi vuole perdere qualche chilo, a supportare e a rafforzare la dieta.

Questo è dovuto agli ingredienti contenuti in questo speciale tè orientale, che permettono di accelerare il metabolismo e di trasformare i grassi in energia.

Ma come riesce questo tè a fare questo? Aumentando la termogenesi e aiutando, di conseguenza, il corpo a bruciare più energia. La termogenesi consiste nella produzione di calore da parte dell’organismo, soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare.

Se si volessero buttar giù tre o quattro chili prima dell’estate, insieme a dieta ed esercizio fisico, questo aiutino naturale sarebbe perfetto!

Come abbiamo anticipato prima, la cura miracolosa per dimagrire senza sforzo, non esiste né mai esisterà. Per perdere peso, l’unica cosa che aiuta è un cambiamento radicale del proprio stile di vita e delle proprie abitudini alimentari che, con il passare del tempo, porta ad una normalizzazione del metabolismo.

Il tè Matcha è però un ottimo aiuto naturale per dare una spinta in più al proprio metabolismo, questo grazie ai suoi preziosi ingredienti: caffeina e catechine. Alcuni studi suggeriscono che la combinazione di questi due ingredienti abbia un impatto sul metabolismo dei grassi e delle calorie, in che modo? La caffeina permette all’intestino di assorbire meno grassi e di equilibrare anche gli zuccheri, come dimostra una ricerca alimentare; le catechine, invece, stimolano la termogenesi; in questo modo il metabolismo basale aumenta.

La termogenesi: è questo il segreto del dimagrimento!

È proprio la termogenesi, ovvero la generazione di calore corporeo a riposo o come parte del normale processo digestivo dopo un pasto, a svolgere un ruolo importante nella perdita di peso, perché l’organismo si ritrova costretto a spendere più energia per metabolizzare il cibo ingerito.

La bevanda e i suoi componenti hanno dimostrato di avere questi effetti sul corpo. Gli studi fatti, però, sono indipendenti e non rappresentativi; quindi, come sempre, bisogna andare con i piedi di piombo.

Ma c’è ancora un ultimo motivo per cui il tè Matcha potrebbe essere adatto per perdere peso: se si ha una flora intestinale sana, si avrà anche meno voglia di dolci e carboidrati, ovvero gli alimenti che più fanno ingrassare.La bevanda aiuta a regolarizzare gradualmente la flora intestinale e per questo diminuirebbe la voglia di dolci. Studi efficaci su questo, però, non sono ancora stati presentati.

Approfondimento

