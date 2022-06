Attenzione alle diete perchè l’eccesso di queste molecole biologiche potrebbe infatti danneggiare ossa, fegato e reni

Insieme ai lipidi e ai carboidrati, le proteine ​​sono macromolecole fondamentali per il nostro organismo. Oltre ad avere funzioni strutturali molto importanti, come elementi costitutivi delle cellule. Svolgono un ruolo importantissimo per il nostro metabolismo sia come enzimi che come ormoni. Una dieta equilibrata deve garantire la giusta quantità di tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare correttamente.

E, naturalmente, la quantità di proteine ​​deve essere sufficiente per soddisfare il nostro personalissimo fabbisogno. Negli ultimi anni, i social network e i fit influencer con i loro scolpiti corpi abbronzati, ci hanno inculcato l’idea che una dieta ricca di proteine sia la soluzione univoca per aumentare la massa magra. E ridurre di conseguenza il grasso, con una magica azione dimagrante.

La dieta fai da te in voga non è più quella del minestrone ma quella iperproteica, ecco perché oramai gli scafali dei supermercati sono invasi di alimenti così detti proteici. Aumentando la domanda è ovviamente aumentata l’offerta. Mentre i benefici di questi nutrienti e i problemi associati a eventuali carenze sono ben noti, La dieta iperproteica è un particolare regime alimentare caratterizzato da un ridotto consumo di carboidrati abbinato ad un elevato apporto di proteine. Assumere tante proteine è veramente utile dimagrire? Soprattutto, costituisce un valido regime alimentare?

Dieta iperproteica: cos’è

Una dieta ricca di proteine ​​è un particolare regime alimentare caratterizzato da un ridotto consumo di carboidrati e un’elevata quantità di proteine. In generale, l’assunzione giornaliera raccomandata di proteine varia in base al sesso e all’età andando da 0,7 a 1,1 grammi di proteine ​​per chilogrammo di peso corporeo. Una dieta ricca di proteine ​​è quella che fornisce circa il doppio del fabbisogno giornaliero. Le proteine ​​forniscono un alto grado di sazietà e mantengono la massa corporea magra aiutando a stimolare il metabolismo, in altre parole, sono i macronutrienti più efficaci per la perdita di peso. Tuttavia, coloro che cercano di continuare questa dieta, una volta interrotta, si rendono conto di aver recuperato i chilogrammi persi, con gli interessi.

Attenzione alle diete perchè l’eccesso di queste molecole biologiche potrebbe infatti danneggiare ossa, fegato e reni

Fondamentalmente le proteine non fanno ingrassare o dimagrire, sono nutrienti essenziali per l’alimentazione e dobbiamo limitarci a introdurli nelle giuste quantità. Secondo le linee guida della società italiana di nutrizione, per un’alimentazione bilanciata, il quantitativo proteico non deve superare il 12-15% delle chilocalorie introdotte. Oltre le proteine il nostro pasto ideale dovrebbe contenere carboidrati, al 45-60%, e grassi 25-35%.

Nelle diete iperproteiche le quantità sono sbilanciate. Le proteine raggiungono percentuali molto più elevate, fino al 20-25% in più rispetto a quelle raccomandate, mentre i carboidrati vengono drasticamente ridotti. Come fonte di proteine sarebbe perlomeno importante scegliere di dividere il fabbisogno giornaliero al 50% di proteine animali e il restante 50% di proteine vegetali. Dei lati positivi a breve termine di questa alimentazione ne abbiamo sentito parlare tutti.

Siamo invece a conoscenza dei danni che potrebbe provocare?

Attenzione alle diete perchè l’eccesso di queste molecole biologiche potrebbe portare a degli scompensi e danneggiare anche ossa, fegato e reni.

Degli studi hanno rilevato come una dieta iperproteica sia causa dell’eccessiva espulsione di calcio nelle urine, inoltre è stato provato che per neutralizzare l’acidità prodotta dal metabolismo degli aminoacidi il nostro corpo sottrae il calcio direttamente dalle ossa. In alcuni casi il nostro fegato non è in grado di metabolizzare un apporto così grosso di proteine. Anche i nostri reni risultano particolarmente stressati dall’eccessivo apporto proteico, infatti l’iperfiltrazione a cui rischiamo di sottoporli potrebbe produrre lesioni ai reni finendo per provocare disidratazione se non addirittura una patologia cronica.

