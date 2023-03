Dimagrire per essere toniche e avere un addome di ferro a 42 anni: l’allenamento di Gisele Bündchen e 6 esercizi che fa la supermodella

Gisele Bündchen è uno dei volti iconici della moda internazionale. A più di 40 anni vanta ancora una volta fisica invidiabile. Ma come si allena? Ecco la risposta.

Un fisico da modella richiede una grande dedizione. Probabilmente non è l’obiettivo di molte, che desiderano soltanto restare toniche anche superati gli anta.

D’altronde, proprio a partire da quest’età molte donne si rendono conto di doversi sforzare un po’ di più per mantenere una condizione fisica accettabile e non lasciarsi andare. Dimagrire per essere toniche e avere un addome di ferro a 42 anni è possibile e si può prendere spunto anche da supermodelle del calibro di Gisele Bündchen, che dedica molto tempo all’attività fisica proprio come la collega Adriana Lima.

Dimagrire per essere toniche e avere un addome di ferro a 42 anni: ecco gli esercizi di Gisele Bündchen

Supermodella brasiliana dal patrimonio stimato di circa 386 milioni di dollari, Gisele è alta e slanciata, con gambe lunghissime e snelle. In passato ha condiviso un allenamento con i suoi followers di Instagram. Si tratta di un circuito che consiste in ben 6 esercizi da ripetere 10 volte ciascuno per 3 serie.

Può sembrare semplice, ma è molto faticoso per chi è alle prime armi. Tuttavia, può essere svolto anche a casa. Tutto quello che ti serve è un tappetino da yoga per stare comoda. Ecco gli esercizi da svolgere in ordine: il toe touch, i single leg stretch, la bicicletta, la bicicletta al contrario, la rana e l’heel clap.

Se gran parte degli esercizi citati sono noti, tocca fare una precisazione sulla rana. Stando stesa con la schiena a terra e le gambe alzate, devi fletterle in avanti e poi portarle all’indietro tenendo i piedi uniti. Non ci sarà bisogno che tu raggiunga il petto, basta siano all’altezza dell’addome.

Cosa rafforzi facendo questo circuito

Tutti permettono di rafforzare la zona addominale e assieme ad una dieta corretta contribuiranno a farti dimagrire e a restare in forma smagliante anche una volta che hai superato i 40 anni.

Se non sai come svolgere questi esercizi correttamente o temi di avere qualche problema, è raccomandato rivolgersi ad un personal trainer qualificato. Quindi, ecco come dimagrire e avere un addome di ferro a 42 anni proprio come Gisele, una vera sportiva.

Gli altri sport praticati dalla supermodella

Ovviamente, gli allenamenti a cui si sottopone la modella non si fermano qui. Sembra infatti che Gisele sia una grande appassionata di jiu jitsu brasiliano e di yoga, che la aiuta a rilassarsi e a liberare la mente per affrontare le giornate nel migliore dei modi.

Lettura consigliata

Per dimagrire e avere pancia piatta e glutei sodi come JLo, ecco i 5 esercizi preferiti di Bélen Rodrìguez