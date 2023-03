Anche se molti preferiscono la versione classica della colomba, quando ci troviamo al supermercato, di fronte alle proposte dei vari marchi la tentazione è forte. Pensiamo al cioccolato e ci sentiamo già meglio. Non possiamo non comprarne una. Ecco le migliori 3 colombe al cioccolato secondo diverse indagini.

Perché dovremmo scegliere una colomba al cioccolato piuttosto che una versione classica? Semplicemente perché è più gustosa. L’impasto non cambia ma in aggiunta abbiamo ripieno, glassa e scaglie che danno al dolce un sapore completamente diverso. Più intenso e più connesso con le festività. Per fare una scelta oculata possiamo dare un’occhiata alle indagini condotte dai siti specializzati e individuare nelle classifiche stilate quelle al cioccolato che occupano le prime posizioni.

Partiamo con la classifica di Esquire che nelle prime posizioni delle colombe di maggior qualità inserisce una colomba al cioccolato. Si tratta della colomba di Peck ai 3 cioccolati. Ottenuta con 72 ore di lievitazione è fatta di farina con germe di grano macinato a pietra, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia della Toscana e scorze candite di arancia. Le aggiunte sono pepite di cioccolato bianco, cioccolato al latte e fondente. La glassatura è ricca con mandorle e granella di cioccolato. Il prezzo si aggira sui 36 euro.

Spendere o non spendere

Tra le 2 colombe al cioccolato con la migliore glassatura troviamo la colomba Lindt. La suggerisce il sito QualeScegliere che la posiziona tra i primi 4 posti. Ottima per rapporto qualità prezzo, la versione è quella con le gocce di cioccolato e impasto a lievitazione naturale. È fatta di farina di frumento, mandorle e cioccolato fondente. Possiamo scegliere la versione base per un costo di 20 euro oppure la versione doppio cioccolato al prezzo di 26 euro.

Il sito ci da un’indicazione supplementare che non dovremmo sottovalutare. Anche se il costo arriva a 50 euro e non tutti saranno disposti a spendere questa cifra, tra le migliori per qualità prezzo c’è la colomba al cioccolato di Cannavacciuolo. Cioccolato e arancia sono gli ingredienti principali, ha una ricca glassatura con pezzi di cioccolato. Ottima come regalo ma anche come coccola da dedicarci durante queste vacanze.

Le migliori 3 colombe al cioccolato secondo diverse indagini

La terza colomba al cioccolato con ottima glassatura la suggerisce Corriere.it che punta tutto su Alemagna versione cioccolato. All’interno ci sono gocce di cioccolato belga, la glassatura è croccante con cacao, mandorle intere e granella di fave di cacao. Il prezzo si aggira sui 23 euro.

Alemagna ha festeggiato nel 2021 i cento anni di storia. Si tratta di un’azienda milanese tra le più importanti che ha sempre sfornato prodotti di qualità. Questa colomba al cioccolato è in commercio da 2 anni ed è stata studiata proprio per festeggiare l’importante anniversario. La glassa con la granella di fave di cacao è un tocco di classe che da a questo prodotto un gusto davvero unico.