Chi ha ragione sull’amore: Mara Venier, Maria De Filippi o Barbara D’Urso? La risposta inattesa

Nel mondo dello spettacolo italiano ci sono diverse presentatrici, alcune sono un punto di riferimento fisso per gli Italiani. Fra queste Mara Venier, Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Nei vari spettacoli ci fanno vivere tante emozioni e confidato pensieri. Alcuni anche abbastanza toccanti. Tuttavia non sempre concordano fra loro. Vediamo allora chi ha ragione fra le tre vedettes della TV italiana per quanto riguarda l’amore.

Essere famose in TV

Mara Venier, Maria De Filippi e Barbara D’Urso sono sulla cresta dell’onda oramai da anni. La loro esperienza e anche il pubblico molto affezionato le rendono un punto di riferimento.

Mara Venier è nata a Venezia il 20 ottobre 1950 ed è del segno della Bilancia. Ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’70, lavorando come valletta in programmi come Canzonissima e Il tappeto volante, prima di diventare una conduttrice affermata. Ha condotto programmi di successo come Domenica in, Mattina in famiglia, Sotto il cielo e Maurizio Costanzo Show.

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961 ed è del segno del Sagittario. La sua carriera inizia negli anni ’80, quando è autrice di programmi come Fantastico e Drive In.

Nel 1987 fonda la propria casa di produzione, la Fascino PGT. Tra i programmi da lei creati e condotti ci sono C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales e Festival di Sanremo.

Barbara D’Urso è nata a Napoli il 7 maggio 1957 ed è del segno del Toro. Ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’80, prima di diventare una conduttrice affermata. Tra i programmi di maggior successo ci sono Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso, Grande Fratello VIP e Porta a Porta Estate.

Venier, de Filippi e la D’Urso: 3 donne e 3 stili diversi

Per quanto siano 3 grandi presentatrici, ognuna ha uno stile diverso e ciò dipende indubbiamente da un fattore che le differenzia. Il loro segno zodiacale riflette bene il loro modo di condurre i programmi. La Venier è una Bilancia, e nei suoi programmi tutto è ben in equilibrio anche nel gioco delle emozioni. Queste non sono mai troppo decise o forti.

All’opposto c’è la D’Urso, che essendo del Toro, ha tutt’altra impostazione. Il suo stile televisivo è spesso caratterizzato da una forte personalità, da un tono schietto e dalla capacità di coinvolgere il pubblico.

Maria De Filippi è del segno del Sagittario, è aperta ma dotata di voglia di conoscere e di tanta curiosità. È proprio questa la porta a scavare in profondità per cercare risposte anche a problemi difficili. Così il suo stile è spesso caratterizzato dalla ricerca di emozioni legate alle storie dei protagonisti dei suoi programmi.

Chi ha ragione sull’amore: Mara Venier, Maria de Filippi o la D’Urso?

A volte pur essendo diverse fra loro, le tre celebrità televisive hanno dei punti in comune. Mara Venier parlando degli errori dice che si ferma solo quando becca una tranvata o sbatte contro un palo. Sembra quasi una posizione da Toro, piuttosto che da una Bilancia. Una frase così forse la si aspetta piuttosto da una Barbara D’Urso.

Ma la vera Bilancia viene fuori in frasi della Venier sulla vita. Come afferma lei ricerca dalla vita le cose essenziali. Queste poi corrispondono all’armonia nella coppia, e un rapporto diretto con i propri figli. Con l’esperienza viene fuori anche la prudenza quando dice che nella vita bisogna sapersi fermare, prima che sia troppo tardi. Se lo fai la vita può ancora regalare emozioni e rendere felice.

L’amore visto da Maria De Filippi assume delle sfaccettature più interiori. Infatti quando si ama una persona, significa rispettare il proprio amore. Ma come molti concordano l’amore è un’emozione che nasce dentro e non si può spiegare. In queste frasi c’è tutta la tendenza dell’Acquario alla ricerca accurata, quasi psicologica della vita. Diversa da quella della Venier che ama piuttosto l’aspetto che gestisce e mette in equilibrio i vari aspetti pratici della vita e dell’amore. Allora chi ha ragione sull’amore: Mara Venier, Maria De Filippi o la D’Urso?

Barbara D’Urso sull’amore è più diretta, quando dice che il suo cuore è sempre pronto ad innamorarsi ed accettare sia il suo aspetto forte ma anche le sue fragilità. Una bella risposta inattesa dalla presentatrice napoletana. Una volta ha detto la D’Urso che vorrebbe disegnare il suo cuore di un bel rosso: non solo ricco di passione, ma anche semplice e pulito. Qui si ammira tutta la spontaneità napoletana e il carattere diretto della donna del Toro.

Tre grandi donne e protagoniste dello spettacolo che sanno parlare al cuore della gente.