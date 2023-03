3 posti insoliti da vedere in Sicilia dove Colapesce e Dimartino hanno girato il loro film

Decidere di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Italia e trovarsi in preda all’indecisione accomuna molti. Il nostro Paese è ricco di località splendide dove andare. Possiamo farci ispirare da un tema, magari anche dal cinema. Per esempio la Sicilia offre sempre nuovi spunti al visitatore. Dei posti particolari sono tra l’altro delle location di un recente film.

In ogni stagione dell’anno e soprattutto in primavera e in estate sentiamo spesso l’esigenza di evadere. Possiamo avere l’imbarazzo della scelta dato che l’Italia presenta innumerevoli borghi, montagne, città d’arte dove andare.

Per un’esperienza diversa dal solito possiamo trarre ispirazione dai viaggi fatti dagli amici. Anche i film possono aiutarci. In molti visitano i luoghi del Commissario Montalbano o della serie Màkari in Sicilia. Lo scorso febbraio al cinema è uscito un road movie, La primavera della mia vita. Si tratta di un’opera ideata, firmata e interpretata dal duo musicale Colapesce Dimartino.

Venuti alla ribalta al Festival di Sanremo del 2021 con Musica leggerissima, hanno portato al successo anche altri brani. Pensiamo a Toy boy con Ornella Vanoni e a Propaganda con Fabri Fibra. Quest’anno hanno partecipato alla gara musicale con Splash.

3 posti insoliti da vedere in Sicilia resi famosi da un film

La primavera della mia vita, come accennato, è un road movie. I protagonisti girano la Sicilia con un’auto storica, la Ford Taunus del ’74, alla ricerca della verità nascosta dalle leggende.

Vediamo molti luoghi molto suggestivi. Basti pensare a Palazzo Abatellis a Palermo. Qui il duo ammira Il Trionfo della Morte, opera d’arte medievale citata anche da Leonardo Sciascia in un suo libro.

Un posto molto particolare si trova tra le province di Catania ed Enna. Si tratta dei Calanchi dl Cannizzola, fiume affluente del Simeto. I calanchi sarebbero dei caratteristici rilievi di terreno argilloso con solchi e crepe. Anche qui sono state girate alcune scene.

Colapesce Dimartino attraversano anche ponte Sant’Alfano. Rispetto a tante altre attrazioni siciliane questa è meno nota. Si tratta di un ponte risalente alla fine del Settecento. Doveva collegare il feudo S. Alfano con Canicattini Bagni. Il suo colore chiaro si staglia sul verde della vallata. Percorrendolo alla fine vedremo un arco con due grandi statue ai lati.

L’ultimo dei 3 posti insoliti da vedere in Sicilia si trova a Siracusa.

Una perla della zona orientale

Chi arriva in Sicilia per la prima volta rimarrà incantato per la varietà di tesori che racchiude. Pensiamo alla Valle di Templi e al Giardino della Kolymbethra di Agrigento, al Liberty di Palermo, alla Villa Romana di Piazza Armerina. A queste bellezze possiamo aggiungerne tantissime altre. Una ad esempio è Siracusa. Il suo teatro, il Castello Maniace sul mare e i vicoli di Ortigia sono meravigliosi. In particolare il duo nel film visita la Grotta dei Giganti. Nella realtà si tratterebbe dell’ipogeo di Piazza Duomo. Durante la Seconda Guerra Mondiale in molti lo usarono come rifugio. Nel film diretto da Zavvo Nicolosi il luogo è legato alla leggenda dei Lestrigoni. Il percorso sotterraneo arriva fino alle mura della marina ed è visitabile.

Non resta che prenotare aero e hotel per poi tuffarsi nel mare e nelle bellezze dell’isola di Sicilia.