Il ribasso iniziato nella prima settimana di marzo potrebbe essere terminato, e le piazze azionarie internazionali potrebbero essere vicine a un forte rialzo. Come poter approfittare di queste situazioni grafiche? In contesti similari gli investitori in questo periodo si posizionano ciclicamente per il breve termine su azioni sottovalutate e che staccano divdiendi alti, altri preferiscono azioni che potrebbero salire nel lungo termine. Oggi analizzeremo 3 azioni del Ftse Mib sottovalutate e che potrebbero aver segnato un minimo rilevante, e che potrebbero salire sia in poche settimane, che dare soddisfazoni anche nel lungo termine.

Quadro grafico del Ftse Mib Future

Da inizio anno ha segnato il minimo a 23.265 e il massimo a 27.598. La salita era stata di 4.333 pt. Dal massimo raggiunto agli inizi di marzo il Future ha ritracciato fino a pochi giorni fa e fino all’area di 24.300 pt, di qualche punto percentuali in più dello 0,618%. Questo potrebbe aver rappresentato il minimo per i prossimi 9 mesi.

Ora, in base ai criteri dell’analisi tecnica classica, potrebbe eessere in corso un ABC con obiettivo primo 27.598 e poi 30.000 pt entro il mese di dicembre/marzo 2024.

Questa è una previsione che andrà seguita di volta in volta, e per il momento verrebbe annullata da una chiusura settimanale inferiore ai 24.300 pt.

3 azioni del Ftse Mib sottovalutate e che potrebbero aver segnato un minimo rilevante + 1 small cap

Stiamo monitorando con attenzione Anima Holding, ENEL, NEXI e Immsi.

Anima Holding, ultimo prezzo 3,784. Fair value a 4,52 calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate. Dividendo a 0,23 per azione. ABC in formazione con obiettivo primo a 3,86 e poi 4,03. Punto di inversione ribassista a 3,60.

ENEL, ultimo prezzo 5,61. Fair value a 6,99 calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate. Dividendo a 0,40 per azione. Swing rialzistaa con obiettivo primo a 6,18 (media mobile a 200 settimane). Punto di inversione ribassista a 5,21.

Immsi, ultimo prezzo 0,56. Non leggiamo alcun giudizio di fair value calcolato dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate. Dividendo a 0,039 per azione. Doppio minimo in corso con obiettivo primo a 0,81. In corso sembra essere in formazione il pattern di un triangolo che potrebbe essere prossimo a un’estensione (il punto dove è attesa la fuorisucita dal triangolo è intorno all’11 aprile). Punto di inversione ribassista a 0,53.

