Dimagrire mangiando con gusto? Facile con queste 3 verdure di stagione che non dovrebbero mai mancare nel tuo carrello

Non rinunciare al gusto per perdere peso, ma scegli gli alimenti giusti come queste 3 verdure che nascono da maggio, perfette per ricette estive.

Molte persone si lamentano della propria forma fisica, ma non fanno assolutamente nulla per cambiare. Quel che è certo, invece, è che se vogliamo dimagrire, dovremo per forza modificare alcune nostre abitudini.

L’alimentazione è sicuramente il fattore più importante da considerare. E c’è una regola per imparare a mangiare da subito meglio: mangiare secondo la stagionalità.

Scegliere solo prodotti di stagione, infatti, ci aiuterebbe a portare in tavola non solo cibo di qualità maggiore, ma anche più economico. Quando è la terra a produrre naturalmente i propri frutti, senza stimoli esterni, tutto è migliore. Oggi siamo quasi giunti verso l’estate.

Questo periodo dell’anno è uno dei più proficui per la produttività del terreno. Le temperature favorevoli, infatti, stimolano positivamente il terreno, che ci regalerà tanta frutta e verdura meravigliosa. In particolare, con l’articolo che segue impareremo a riconoscere 3 verdure particolarmente ricche d’acqua, che faranno benissimo al nostro organismo. Ecco quali alimenti dovremmo portare in tavola in questa stagione per farci davvero del bene.

Dimagrire mangiando con gusto? Facile con questi ingredienti jolly per condire primi e secondi piatti

Sta arrivando ufficialmente la stagione delle ricette fresche e veloci. E non parliamo solo delle banali insalate di riso, ma anche di buonissimi piatti light come quelli preferiti da Alessia Marcuzzi.

Oltre alle ricette, non sottovalutiamo neanche il potere benefico di alcune bevande, come quella naturale amatissima da Blake Lively per sgonfiare la pancia.

Per quanto riguarda, invece, le verdure più ricche di acqua e sali minerali di questo periodo, il podio va sicuramente a 3 alimenti.

Buonissimi per primi e secondi piatti

Se anche tu ti stai chiedendo come si potrebbe dimagrire mangiando con gusto, la risposta potrebbe avere la forma dei buonissimi fiori di zucca.

Forse non lo sai, ma i fiori di zucca hanno un grande potenziale depurativo e diuretico, perché contengono un’altissima percentuale di acqua, circa il 90%. Presentano sali minerali, come magnesio e potassio, e vitamine, tra cui la A e la C. In cucina sono un ottimo jolly, perché possiamo utilizzarli per preparare davvero tantissime ricette.

Lessati in padella con un filo d’olio sono un ingrediente colorato e saporito per un piatto di pasta, mentre pastellati con farina, uova e sale possono trasformarsi in croccanti “frittelle di sciurilli”.

L’ingrediente che rende sfiziose le insalate

Il secondo vegetale che non dovrebbe mai mancare nel nostro frigo è il ravanello. Anche il ravanello è composto per oltre il 90% da acqua, ed è quindi un alimento molto idratante per l’organismo.

I ravanelli sono l’ingrediente perfetto per rendere magiche le nostre insalate estive, ma non solo. Stanno bene anche a cubetti all’interno di una pasta fresca, e possono avere un sapore dolce o più piccante.

Un grande classico a cui non bisogna rinunciare

Quando si parla di alimenti fortemente idratanti, si può parlare di cicoria, anguria, melone, lattuga, cardi, radicchio e di tanto altro ancora. Il re delle verdure estivi e ricche d’acqua, però, non può che essere lui, il cetriolo. Anche questo dovrebbe essere sempre presente sulle nostre tavolate estive, poiché ci aiuterà anche a combattere il grande caldo della stagione. Il modo migliore, sempreverde, per mangiare il cetriolo, è e sarà sempre tagliarlo a listarelle e pucciarlo nelle salsine fresche, come la tzatziki o la yogurt.