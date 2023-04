Sgonfiare la pancia e depurare il corpo dopo uno sgarro con la bevanda naturale che prepara Blake Lively

Malessere e gonfiore addominale sono i primi sintomi dopo le abbuffate. Per avere il ventre piatto bisogna seguire una sana alimentazione e attività fisica. Esistono, poi, degli alimenti particolarmente depurativi e sgonfianti che aiutano ad ottenere i risultati sperati. Scopriamo lo straordinario frullato che beve una famosissima attrice americana.

Durante il fine settimana non vediamo l’ora di rilassarci e passare alcune ore in compagnia di amici e familiari, organizzando ricchi pranzi, cene e aperitivi. Senza rendercene conto esageriamo a tavola e ci abbuffiamo, ma subito dopo non

tardano ad arrivare sensi di colpa e un certo malessere. Quindi sentiamo quella fastidiosa sensazione di gonfiore addominale che non va via facilmente, l’unico obiettivo diventa correre ai ripari e cercare di smaltire velocemente. Per rimediare e disintossicare l’organismo da alcool, zuccheri e carboidrati è importante non commettere dei banali errori, che pensiamo possano risolvere in fretta il problema. Uno sbaglio è quello di saltare i pasti, di certo non è questa la soluzione adeguata, meglio diminuire le quantità e puntare sulla qualità. Anche fare un allenamento intensivo ed estenuante in un giorno non è una buona idea, l’ideale è fare attività fisica distribuendola durante la settimana.

I cibi top per sgonfiare la pancia e depurare il corpo dopo uno sgarro

Per ridurre il senso di gonfiore sarebbe opportuno diminuire o eliminare i cibi eccessivamente grassi e zuccherati, comprese le bibite. Bere molta acqua permette di smaltire le tossine, idratare il corpo, drenare i liquidi, quindi, cerchiamo di distribuirne 1,5 litri circa durante l’arco della giornata. Prepariamo pranzi e cene leggere ed equilibrate, prediligendo cotture più salutari al vapore e senza condimenti grassi, però potremo insaporire con erbe aromatiche e spezie. Via libera a verdure, anche amare, ricche di antiossidanti e nutrienti, dei perfetti alimenti detox, come cavolfiori, broccoli e cavoli. Optiamo per le fibre della mela, dalle proprietà depurative, per ripristinare la flora intestinale, l’ananas dal potere drenante, ideale per avere il ventre piatto. Non dimentichiamo che anche la barbabietola avrebbe un effetto detox e diuretico, perché ricca di importanti sali minerali e vitamine. Pesce e carne magra completano il menù settimanale, per avere il giusto apporto di proteine.

Il frullato detox della famosa attrice statunitense

Poi, tra un pasto e un altro, o a colazione, potremmo preparare delle bevande naturali con frutta e verdura cruda. Molte star americane, e non solo, per sgonfiare la pancia e depurare il corpo dopo uno sgarro, bevono dei frullati multivitaminici e nutrienti, davvero eccezionali. Oltre a fare molto sport e seguire un’alimentazione equilibrata, la bellissima attrice Blake Lively ama bere uno smoothie straordinario. Si tratta di un frullato a base di foglie di cavolo, bieta, poco prezzemolo, barbabietola, ananas, mela verde, menta e limone. Per realizzarlo bastano 2 minuti e un frullatore, beviamolo lontano dai pasti e, seguendo uno stile di vita adeguato, i risultati non tarderanno ad arrivare.