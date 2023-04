Fisico longilineo senza rinunciare alla pasta: ecco le ricette estive di Alessia Marcuzzi

n L’estate è alle porte e tutti iniziano a guardarsi allo specchio con aria critica. Stiamo parlando della tanto temuta prova costume. Con le alte temperature tendiamo a scoprirci sempre più, senza poter nascondere le imperfezioni. Mantenersi in forma è possibile e non è sempre necessario fare grandi rinunce a tavola. Un esempio è Alessia Marcuzzi! La conduttrice preserva la sua fisicità senza rinunciare ad un buon piatto di pasta. Due ricette fresche e gustose proposte dalla Marcuzzi, scopriamo di cosa si tratta.

In prossimità della stagione calda in molti iniziano a dedicarsi maggiormente alla cura del proprio corpo. Con le alte temperature infatti tendiamo a scoprirci e a mettere in mostra la nostra fisicità. Da qui l’esigenza di ritrovarsi in forma per l’estate. Per ottenere risultati rapidi e concreti ad aiutarci c’è lo sport, ma anche l’alimentazione. Per molti questo è sinonimo di sacrificio! Tuttavia per i buongustai, è possibile mantenere un fisico longilineo senza rinunciare alla pasta. A darci dimostrazione di questo è Alessia Marcuzzi, la conduttrice da sempre sfoggia un fisico tonico e slanciato. Tramite i suoi social ci svela il trucco per mangiare bene senza ingrassare.

Mangiare bene e con gusto senza ingrassare si può

Quando si parla di dieta si punta subito il dito contro i carboidrati. In realtà non è proprio così, infatti mangiare bene non significa eliminare pasta e pane. Nel caso della pasta si parla di carboidrati complessi che forniscono energia a lento rilascio. I nutrizionisti ci dicono che mangiare pasta non fa ingrassare ma bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli. Innanzitutto si consiglia di preferire o alternare la pasta integrale.

Questa tipologia di alimento infatti è caratterizzato da un ridotto impatto sulla glicemia dopo il pasto. Ma non è l’unico accorgimento, in quanto spesso a influire è il quantitativo. Si può mangiare un buon primo piatto pesando la giusta dose quotidiana. “Quando arriva l’estate si ha voglia di mangiare sempre cose fresche, semplici e gustose. Ecco questa è la mia pasta preferita!”. A regalarci due ricette fresche e gustose è Alessia Marcuzzi, la conduttrice nonostante il fisico invidiabile infatti non rinuncia alla pasta.

Fisico longilineo senza rinunciare alla pasta: ecco le ricette estive di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato di recente sul suo profilo instagram due ricette a base di pasta. Il primo piatto che ci propone è colorato, leggero e saporito. In una padella far soffriggere l’aglio e unire zucchine e asparagi tagliati a piccoli pezzi. In seguito unire pomodorini datterini e pomodorini gialli tagliati in piccoli pezzi. Salare e far cuocere, infine aggiungere le pennette integrali. Un altro primo piatto interessante realizzato dalla conduttrice prevede l’uso della pasta di avena. In questo caso dopo aver soffritto in una padella l’aglio si aggiungono pomodorini datterini e asparagi tagliati grossolanamente. Poi in seguito si aggiunge un cucchiaio di pesto alla genovese e si continua a cuocere. In ultimo si unisce la pasta.