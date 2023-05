Per capire chi preferire tra Intesa Sanpaolo e Unicredit in questo momento bisogna fare un passo indietro guardando quanto accaduto da inizio anno. Il settore delle banche ha guadagnato il 15% circa, Intesa Sanpaolo e Unicredit, invece, hanno guadagnato il’8% e il 41%, rispettivamente. In particolare, le azioni Unicredit sono le migliori tra le Blue Chip di Piazza Affari da inizio anno. Una differenza enorme che colloca i due titoli agli antipodi sulla scala dei migliori e peggiori titoli bancari da inizio anno.

Ribasso in arrivo per Intesa Sanpaolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 26 maggio a 2,245 €, in ribasso dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Dopo qualche settimana di indecisione, le azioni sembrano avere deciso di accelerare al ribasso. Non tutto, però, è ancora perduto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno due ancore di salvataggio sul loro percorso ribassista. Dapprima il supporto in area 2,2025 € e a seguire quello più importante in area 2,0035 €. La mancata tenuta di questi due supporto potrebbe spingere le quotazioni verso livelli di prezzo che in passato hanno rappresentato un ottimo punto di partenza per nuovi rialzi.

Un’immediata ripartenza al rialzo, invece, potrebbe essere confermata da una chiusura settimanale superiore a 2,3255 €.

Chi preferire tra Intesa Sanpaolo e Unicredit in questo momento? La preferenza potrebbe andare al titolo guidato da Orcel. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 26 maggio in rialzo dello 0,12% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,708 €.

La tendenza in corso è rialzista anche se da otto settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 17,752 € e 19,562 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni di Unicredit.

Al rialzo le quotazioni potrebbero muoversi lungo la proiezione rialzista (linea continua) che ha il suo primo, probabile, punto di inversione in area 22,492 €. A seguire, poi, il rialzo potrebbe proseguire fino in area 30 €.

Al ribasso, invece, il supporto più importante potrebbe andare a collocarsi in area 15,1 €.

