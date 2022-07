Probabilmente il modo più veloce per cambiare l’aspetto della nostra casa sarebbe quello di affidarsi al classico genio della lampada. Scherzi a parte, abbiamo a disposizione ovviamente i professionisti del settore. Imprese, con geometri e architetti, che si mettono in gioco per realizzare i nostri desideri. Ovviamente, con la situazione economica non facile, non tutte le famiglie italiane hanno un budget a disposizione tale da garantirsi l’intervento tecnico. Allora, cercano qualche idea sulle riviste specializzate, ma anche sul web e sulle nostre pagine. Come qualche idea imperdibile per creare più spazio in questa parte della casa. Vedremo 3 trucchi per cercare di rendere più moderna la nostra casa, con qualche tocco di fantasia e soprattutto un budget limitato.

Il cambio dei rivestimenti e degli infissi

Se non siamo proprio alle prime armi, un cambio decisamente totale di look della nostra casa sarebbe quello dei rivestimenti e degli infissi. Oggi c’è decisamente un’ampia scelta in tutti quegli store di bricolage che sorgono nelle nostre città e nelle immediate periferie. Prezzi concorrenziali con offerte sempre disponibili, ma partendo dal presupposto di saper intervenire in materia. Cerchiamo eventualmente un amico tuttofare che ci sappia dare una mano nello smontaggio e rimontaggio di pezzi nuovi e vecchi.

3 trucchi per rendere più bella una casa vecchia e modernizzarla senza spendere troppo

Sicuramente molti esperti concorderanno sul fatto che riverniciare le pareti, anche senza toccare i mobili presenti, sia un modo economico per rivedere il look della casa. Abbandonando il tradizionale colore bianco, oppure panna e beige, i colori più vivaci faranno sicuramente un figurone. Consideriamo che nelle case più moderne e giovanili, vanno alla grandissima il viola, il verde, l’arancio e il fucsia. Ideali non solo per le camere da letto, ma anche per le zone comuni, la cucina e la sala. E, a proposito di quest’ultima, riprendere il nuovo colore delle pareti abbinandolo ai cuscini del divano, potrebbe essere un’idea davvero felice.

Qualche tocco di classe e cambiamento con pochi soldi a disposizione

3 trucchi per rendere più bella una casa vecchia, passando anche da quelli che potremmo definire dei “sotto trucchi”. Ossia intervenire con il posizionamento di:

qualche pianta nei punti strategici;

un paio di specchi;

delle cornici che si adattino all’arredo;

e, se ci fosse spazio, eventualmente anche una libreria.

