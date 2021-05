Secondo l’opinione comune certi cibi sono considerati dietetici e altri invece sono totalmente da evitare. Spesso però non è così. Infatti questo affettato amato da tutti è considerato perfetto per la dieta ma ha uno spiacevole effetto collaterale da non sottovalutare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La bresaola

La bresaola è un insaccato ricavato dal manzo essiccato ed è un salume tipico delle zone di montagna, in particolare della Val d’Ossola e della Valtellina. A volte è anche fatto con la carne di cavallo o di cervo.

In generale questo taglio è molto nobile sia per la materia prima sia per il fatto che non presenti grassi. Per questo, oltre al suo costo elevato rispetto a prodotti simili, è spesso consigliato all’interno dei regimi dietetici. Ha infatti solo circa 151 calorie ogni 100 grammi e un basso apporto lipidico.

In generale, infatti, in questa dose si possono trovare solo 2 grammi di grassi. Se si confrontano questi valori, ad esempio, con il prosciutto crudo (300 calorie e 22 grammi grassi) si può notare subito la differenza. Questo affettato amato da tutti è considerato perfetto per la dieta ma ha uno spiacevole effetto collaterale da non sottovalutare.

Perché mangiarla con moderazione

E allora qual è il problema di questo alimento? È semplice: l’altissimo contenuto di sale che per la stessa quantità standard arriva quasi a 4 grammi.

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il nostro consumo giornaliero non dovrebbe superare i 5 grammi. Purtroppo le stime attestano che in media ne consumiamo circa il doppio. Quindi, volendo rispettare questi dettami, una semplice porzione di questo affettato ci dovrebbe portare a non consumare più per tutto il giorno altri cibi salati.

Inoltre il consumo eccessivo di sale porterebbe soprattutto le donne ad uno spiacevole evento, ovvero l’aumento della ritenzione idrica. Quindi è utile inserire la bresaola all’interno di un regime alimentare bilanciato, ma non bisogna abusarne.

