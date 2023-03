Le migliori e peggiori banche europee dal 2022 a oggi. Crollo Deutsche Bank inatteso?

L’ultima seduta della settimana è stata caratterizzata dal tonfo di Deutsche Bank che ha trascinato al ribasso tutto il settore bancario europeo. Ma quali sono state le migliori e peggiori banche europee dal 2022 a oggi? Il crollo di Deutsche Bank giunge veramente inatteso oppure era prevedibile?

Non vogliamo discutere i motivi alla base del crollo di Deutsche Bank in quanto ampiamente coperti su tutti gli organi di informazione. Noi vogliamo mostrare come la debolezza della banca tedesca fosse già chiara a partire dall’inizio del 2022.

Per questo confronto abbiamo considerato i seguenti istituti bancari: HSBC, BNP Paribas, Banco Santander, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Gli istituti bancari italiani non sono tra i principali in Europa, ma li abbiamo inseriti per ovvie ragioni.

Come si vede dal grafico, a partire da settembre 2022, mentre tutto il mercato iniziava la risalita che ha portato ai massimi di inizio marzo 2023, le azioni della banca tedesca hanno iniziato a sottoperformare i competitors.

La debolezza di Deutsche Bank, quindi, non è una novità e dal inizio 2022 perde circa il 30%. È interessante notare, poi, che la migliore banca a livello europeo sempre nello stesso periodo è Unicredit che ha avuto una performance di oltre il 20%.

Un altro modo per confrontare le principali banche europee è quello di mostrare la forza relativa di ciascuna banca rispetto a Deutsche Bank. Notiamo come tutte siano più forti della banca tedesca, con in particolare evidenza le due banche italiane e Banco Santander.

Dove potrebbe andare la banca tedesca secondo l’analisi grafica?

Per la terza settimana consecutiva il titolo della banca tedesca chiude la settimana in forte ribasso. Basti pensare che era dalla primavera del 2018 che non si vedeva un ribasso così importante in termini di variazione percentuale e di volumi. Ricordiamo che nella primavera di quell’anno la banca ha attraversato una profonda crisi.

Se si guarda al grafico si nota subito che le quotazioni potrebbero già avere svoltato al rialzo. L’importantissimo supporto in area 8,308 €, infatti, ha tenuto testa ai ribassisti come già successo in passato. Ci sono, quindi, elevate probabilità che si possa ripartire al rialzo.

In caso contrario il titolo Deutsche Bank potrebbe scendere fino in aera 6,254 €.

