Cosa vedere a Roma a dicembre e tanti eventi e mostre assolutamente da non perdere

In special modo a dicembre, Roma è la meta di molti turisti italiani e stranieri. Oltre alle sue attrazioni eccellenti come il Colosseo, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Fontana di Trevi, si potranno visitare musei e mostre. Sono davvero tante le iniziative a cui poter partecipare. Scopriamone alcune.

Dopo una carbonara e una cacio e pepe preparate sarà bello passeggiare per le vie di Roma per godere delle sue bellezze.

Partiamo dal bellissimo presepe in Piazza San Pietro. Le statue sembrano animarsi e riproducono la Sacra Famiglia. Molto bello anche l’albero di Natale. Sotto al Colonnato del Bernini ci sono cento presepi da ammirare. Provengono da vari Paesi del Mondo.

Cosa vedere a Roma a dicembre in alcuni musei

Si terrà al MAXXI la mostra “Bob Dylan. Retrospectrum” dal 16 dicembre fino ad aprile del prossimo anno. Si tratta delle esposizioni di opere d’arte di questo artista leggendario, star della musica e premio Nobel per la Letteratura. Vedremo sculture, acquerelli, dipinti.

Per quanto riguarda, invece, un grande artista italiano, presso il Museo dell’Ara Pacis fino al 6 gennaio si può visitare una mostra su Lucio Dalla. Sono esposti manifesti, oggetti personali, vinili e tanto altro.

La Galleria d’arte moderna, invece, espone opere d’arte di Pier Paolo Pasolini. Avremo tempo fino al 16 aprile del prossimo anno per visitare questa mostra.

Imperdibili concerti e spettacoli musicali a Roma a dicembre

Dal 12 dicembre all’8 gennaio del prossimo anno si potrà rivivere la storia e l’evoluzione della città di Roma grazie alla mostra multimediale “Welcome to Rome”. Ciò avverrà grazie a proiezioni particolari e a plastici.

Un evento da non perdere è il musical “Cats”, uno dei più famosi e apprezzati nel Mondo. Al teatro Sistina dal 14 al 18 dicembre andrà in scena questo spettacolo eccezionalmente ambientato a Roma, tra Colosseo, colonne e altri luoghi.

Il 17 dicembre si terrà all’Auditorium della Conciliazione il concerto di Natale a scopo benefico. Si potrà poi guardarlo in tv la notte di Natale.

Giorno 18 ci sarà un concerto al Bioparco di Roma. Si eseguiranno composizioni di Johann Sebastian Bach e di Arcangelo Corelli.

Mercatini per comprare regali di Natale

Dopo alcuni spunti su cosa vedere a Roma a dicembre, passiamo a qualche posto dove fare acquisti. Giorno 17 sarà allestito un mercatino natalizio a Cinecittà Est, mentre in via Michelotti la Coldiretti organizza un mercato con prodotti di agricoltura locale e di stagione.

Dal 16 al 18 dicembre a Roma si terrà uno dei più grandi mercati di Natale. Nell’ex deposito dell’ATAC in piazza Ragusa potremo girare e acquistare vinili, opere d’arte e di artigianato, vintage, giocattoli e tanto altro.

Il 17 e il 18 ci sarà un evento molto interessante. Nella Coffee House di Palazzo Colonna opere d’arte e creazioni artigianali anche legati alla moda, come abiti ed accessori e tanto altro, saranno in mostra e in vendita.

Infine, curiamo la scelta dell’abito e del trucco e poi andiamo a festeggiare il nuovo anno con i nostri amici. Si possono scegliere discoteche, hotel, ville e teatri dove trascorrere la notte di Capodanno a Roma. Inoltre, la sera del 31 dicembre si terrà un concerto con tanti artisti ai Fori imperiali.