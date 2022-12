Perché in molti assumono olio d’oliva prima di bere alcolici? Quello che succede è incredibile!

Spesso chi è abituato a bere alcolici assume prima un po’ di olio d’oliva. Ma perché e cosa succede? Vedremo nel dettaglio cosa comporta davvero unire queste due sostanze nell’organismo.

L’olio d’oliva è un prodotto naturale che deriva dall’estratto delle olive dell’albero. Inoltre, l’olio extravergine deriva dalla lavorazione meccanica. Fa parte del regime alimentare del Mediterraneo ed è consigliato dagli esperti.

Infatti, l’olio d’oliva sarebbe ricco di nutrienti preziosi e di grassi buoni. Usarlo come condimento, nelle giuste quantità, può essere davvero un toccasana per numerosi aspetti della salute. Ma perché in molti assumono olio d’oliva prima di bere alcolici? È una pratica abbastanza diffusa, ma non tutti sanno che cosa succede davvero.

Vedremo, qui di seguito, che cosa si dice a questo proposito e come i nutrienti dell’olio possono entrare in contatto con le sostanze alcoliche. Naturalmente, si tratta di informazioni generali. È molto importante affidarsi sempre agli esperti quando si tratta di variare la dieta o assumete qualche ingrediente diverso dal solito.

Perché in molti assumono olio d’oliva prima di bere alcolici? La risposta

Nel tempo si sono diffuse tantissime teorie e falsi miti su quello che questo prodotto mediterraneo può fare. Può di sicuro dare dei benefici, ma davvero è utile in chi è abituato ad assumere alcolici?

Pare che l’olio d’oliva possa rallentare l’assorbimento dell’alcol. Certo, questo non significa essere legittimati a esagerare. Le persone che credono di non stare male assumendo un cucchiaino di olio prima di vino, birra, cocktail o superalcolici si sbagliano di grosso.

Se alcuni studiosi suggeriscono il classico bicchiere di vino per migliorare la circolazione, in molti ritengono che faccia comunque più male che bene, soprattutto quando si esagera. Quindi, l’unico modo per avere dei benefici sotto questo aspetto è smettere di bere. L’olio d’oliva ne rallenta l’assorbimento, ma non elimina l’alcol.

Sarebbe molto interessante cercare di capire che cosa succede se si smette di bere, trovare che cosa fare per non bere troppo e sapere che cosa bere al posto degli alcolici. Perché non provare, ad esempio, con bevande analcoliche, oppure con semplice acqua frizzante?

I benefici per l’organismo

Gli studiosi hanno condotto diversi esperimenti su come l’olio d’oliva agisca sul nostro organismo. I nutrizionisti lo consigliano come condimento al posto di burro e margarina perché più leggero e più salutare.

Tra i benefici:

diminuirebbe la glicemia : ottimo per tenere a bada o prevenire il diabete;

: ottimo per tenere a bada o prevenire il diabete; proteggerebbe il cuore : la circolazione migliora e previene ictus, infarto e trombosi;

: la circolazione migliora e previene ictus, infarto e trombosi; abbasserebbe la pressione : utile per mantenere i valori sempre nella norma;

: utile per mantenere i valori sempre nella norma; sarebbe ricco di antiossidanti : rallenta e neutralizza l’azione dei radicali liberi;

: rallenta e neutralizza l’azione dei radicali liberi; idrata la pelle e può nutrire i capelli: ammorbidisce e rinforza la pelle, oltre a rendere i capelli più lucidi.

Ecco tutto quello che si può fare con questo straordinario prodotto da inserire assolutamente nella dieta nel modo giusto.