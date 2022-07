Vogliamo bruciare calorie il più velocemente possibile? Nessun problema, basterà seguire questi consigli e compiere questi esercizi che ci faranno bruciare circa 100 calorie in meno di venti minuti.

Quando si tratta di perdere peso la cosa principale che conta è il bilancio calorico che deve sempre essere in deficit.

Se facciamo sport bruciamo calorie e se diminuiamo le calorie introdotte con il cibo, dimagriremo sicuramente.

Gli studi dimostrano che l’allenamento costante è molto importante per bruciare i grassi, questo perché la massa muscolare consuma energia anche a riposo.

Per dimagrire pancia e fianchi potremmo usare questi esercizi che stanno spopolando.

Dimagrire è possibile, con questi esercizi riusciremo a bruciare circa 100 calorie in soli 20 minuti

Quali muscoli bruciano molte calorie? La risposta è molto chiara: quelli più grandi. Perché più grande è la parte muscolare utilizzata, più calorie verranno bruciate. Quindi gli esercizi bruciagrassi più utili sono quelli che coinvolgono molti grandi gruppi muscolari, ovvero le gambe, in particolare le cosce, i glutei, la schiena.

Gli studi dimostrano anche che l’allenamento delle gambe brucia più calorie rispetto all’allenamento della parte superiore del corpo.

Ovviamente il consumo calorico è soggettivo. Per monitorarlo possiamo procurarci un orologio sportivo, che ci dà tutte le informazioni e ci fa comprendere quante calorie stiamo perdendo.

Esercizi fisici per accelerare il metabolismo

Dimagrire è possibile, con questi esercizi che bruciano calorie e accelerano il metabolismo.

I primi esercizi sono i burpees; in 11 minuti si bruciano circa 100 chilocalorie. Questo esercizio faticoso è ideale per stimolare il metabolismo dei grassi in brevissimo tempo. Vale la pena stringere i denti per un breve periodo, ma avremo risultati immediati.

I burpees sono un esercizio a corpo libero con una combinazione di flessioni e salti in sequenza diretta. Utilissimi sono anche gli stacchi da terra con bilanciere. Dopo circa 15 minuti di allenamento concentrato, avremo consumato circa 100 calorie.

Inoltre gli stacchi con bilanciere rafforzano anche i muscoli della schiena e delle gambe.

Se siamo principianti, il bilanciere non dovrebbe superare i15 chilogrammi. Per avere risultati dovremmo fare 12-15 ripetizioni senza riposo.

Gli ultimi due esercizi utili per dimagrire

Gli squat con il bilanciere sono sempre una buona idea per chiunque abbia le ginocchia sane, specialmente con i pesi.

In questo modo diventano uno dei migliori esercizi per bruciare i grassi e per allenare i glutei. Gli squat con bilanciere lavorano principalmente su cosce, glutei, polpacci e spalle e si bruciano 100 calorie in soli 15 minuti. Infine ci sono i leg press, perfetti per i principianti grazie al movimento guidato dalla macchina. Questo è uno degli esercizi preferiti per chi frequenta una palestra.

Questi esercizi servono ad allenare le gambe e i glutei. Poiché l’intera parte inferiore del corpo lavora in questo esercizio, anche la combustione dei grassi viene potenziata.

Per non sollecitare inutilmente le articolazioni del ginocchio, le gambe non devono essere completamente estese alla fine del movimento e le ginocchia non devono mai piegarsi verso l’interno, come negli squat. In soli 18 minuti si bruciano facilmente 100 calorie.

