I giovani dovrebbero essere la forza di una Nazione che a sua volta dovrebbe puntare su di loro per un futuro migliore. Sono diversi gli incentivi e le agevolazioni per sostenere, soprattutto i più meritevoli e le famiglie in difficoltà, nel conseguimento degli studi. Ad esempio oltre alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro anche con invalidità e Legge 104 si ha diritto all’esonero dalle tasse universitarie.

Tra i vari Bonus messi in campo dal Governo, merita particolare apprezzamento il Bonus Cultura, un vero e proprio regalo di compleanno per i giovani. In particolare coloro che, nel 2021, hanno compiuto 18 anni. Quindi i nati nel 2003 possono ottenere a partire da marzo un Bonus di 500 euro da poter spendere per diverse spese. Ovviamente c’è un termine da rispettare, superato il quale non si potrà più ottenere questa importante opportunità. Chi ancora non lo avesse richiesto, quindi, dovrà affettarsi perché manca poco più di un mese per la scadenza. Tutti i nati nel 2003 hanno tempo infatti fino al 31 agosto 2022 per accedere al beneficio.

Quali sono gli acquisti che rientrano nell’agevolazione?

Le spese incentivate sono:

biglietti per l’accesso a musei, eventi culturali, mostre, gallerie, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche;

dischi in vinile, CD, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo.

È davvero un regalo importante per i giovani che potranno avvicinarsi alla cultura ma anche per le famiglie che risparmieranno un bel po’ di soldi.

Per questo Bonus di 500 euro la domanda deve pervenire per il 31 agosto

Pertanto tutti i giovani che nel 2021 hanno compiuto il 18°anno d’età, residenti nel territorio. Nazionale, possono continuare ad iscriversi fino al 31 agosto 2022. Sarà necessario avere lo SPID o la carta di identità elettronica per poter richiedere il Bonus Cultura sul portale web che, ricordiamo, è l’unico canale dove ci si può registrare e ricevere il Bonus. In tal modo i neo-diciottenni grazie al Bonus cultura, avranno a disposizione 500 euro da poter utilizzare per tutte le spese sopra indicate. Il Bonus quindi che potrà essere richiesta ancora per poco, potrà essere speso entro il 28 febbraio 2023. Per ottenere questo Bonus di 500 euro, c’è tempo fino al 31 agosto. Pertanto chi non lo avesse ancora fatto dovrà affrettarsi per ottenere 500 euro da spendere per musei, eventi culturali, abbonamenti e a tanto altro ancora.

