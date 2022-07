Tutto è pronto per la tanto desiderata vacanza ma all’ultimo momento il passaporto è perso. Ce lo hanno rubato oppure non riusciamo più a trovarlo. È un gran problema. Alcuni viaggi non si possono affrontare senza il documento.

Bisogna capire infatti qual è la destinazione e valutare il da farsi. Ottenere un duplicato non è sempre un iter veloce e quindi dovremo sapere cosa fare.

Per viaggiare nei paesi europei è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Qualora fosse quello il documento perso o rubato, l’iter da seguire sarà più semplice.

Ottenere velocemente il passaporto in caso di furto prima della partenza

Se il documento di viaggio necessario a partire è la carta di identità e risulta persa o rubata, si dovrà presentare denuncia di smarrimento o furto alle autorità competenti. Con il foglio attestante la denuncia si potrà richiedere agli uffici comunali l’emissione di un nuovo documento. La procedura in questo caso è immediata e non ci saranno problemi che possano mettere a rischio la vacanza.

Se perdiamo il passaporto o ci viene rubato, innanzitutto bisogna sapere che non si può richiedere un duplicato. È sempre necessario richiedere un nuovo documento, come nel caso di esaurimento delle pagine disponibili. La denuncia è obbligatoria anche se si tratta di perdita del passaporto e deve essere fatta nel più breve tempo possibile per evitare furti di identità.

Per ottenere un nuovo passaporto anche a seguito di furto o smarrimento le tempistiche sono uguali alla normale emissione. Dunque ci si dovrà affrettare a presentare richiesta presso la Questura per il rilascio di un nuovo passaporto.

Questo passaggio sarà indispensabile se la nostra meta è un paese extra europeo. Se il viaggio è in Europa potremo utilizzare la carta di identità valida per l’espatrio. Se fosse scaduta o rovinata, potremo recarci presso gli uffici del Comune di residenza. Porteremo una fototessera, la vecchia carta di identità o la denuncia di smarrimento ed il codice fiscale. Di solito la carta viene rilasciata in pochissimo tempo.

Smarrimento o furto del documento all’estero o in aeroporto

Se stiamo per imbarcarci e ci accorgiamo che il passaporto non è nel porta documenti saremo sicuramente assaliti dal panico. Ci chiederemo come ottenere velocemente il passaporto in questo caso per poter partire. Innanzitutto dovremo presentarci alla polizia aeroportuale per sporgere la denuncia dell’accaduto. In secondo luogo dovremo rivolgerci alla compagnia aerea con la quale dovremo volare per spiegare l’accaduto. In molti casi le compagnie autorizzano la partenza con il foglio della denuncia di smarrimento.

All’estero bisognerà comunque denunciare l’accaduto alla polizia locale e con il foglio rilasciatoci dovremo contattare l’ambasciata o il consolato per farci consegnare un documento di viaggio di emergenza.

Abbiamo visto che si può sempre rimediare, non sarà necessario rinunciare alla vacanza tanto attesa e desiderata.

