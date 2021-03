Dimagrimento urto, poca spesa e una taglia persa con la facilissima dieta del sedano, da iniziare all’arrivo del caldo e del bel tempo stabile. Un rimedio efficace per bruciare i grassi quando occorre scendere di peso in pochi giorni. Ecco come affrontarla responsabilmente con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Il sedano è un vegetale a “calorie zero”

Il sedano è uno degli elementi a calorie zero in natura. Ne possiede solo 16 ogni 100 grammi. Dunque, quando lo mangiamo, tra masticazione e digestione, andiamo in saldo negativo. Si consuma più energia di quella che si mangia.

Una dieta di qualche giorno (due o tre, non uno di più) a base di sedano e acqua, che possono essere consumati non stop anche tutto il giorno, permette dunque di dimagrire velocemente. Avendo sempre la sensazione di mangiare qualcosa, anche se in effetti non lo facciamo

È vero che il sedano contiene alcune importanti vitamine e sali minerali. Ma sono talmente poche, che non sfiorano neanche i valori minimi dell’assunzione giornaliera di cui necessitiamo. Questo è il motivo per cui possiamo farla solo per un week end al massimo, senza fare sforzi. E possibilmente sotto l’occhio vigile del trainer, che abbini un work out ideale per dimagrire in fretta.

Cotto o gratinato diventa più digeribile

Dimagrimento urto e una taglia persa con la facilissima dieta del sedano. Consumato crudo, cotto in padella con un goccio d’olio e acqua, o gratinato al forno, il sedano può regalarci quel centimetro in meno, che ci serve per non sfigurare in costume da bagno, se abbiamo qualcuno che ci invita in piscina.

La dieta del sedano è molto rigida ma altrettanto noiosa: un po’ come quelle in cui si mangiano solo pollo o pomodorini a pranzo e a cena. Quindi, per fortuna, nessuno la prolunga nel tempo. Dopo un week end “urto”, si torna a dimagrire con una dieta più equilibrata.

Anche perché quando il corpo umano va in “modalità fame” con la dieta del sedano, accade qualcosa che non ci aspettiamo. L’organismo si organizza al meglio per conservare le sue risorse. Dunque, rallenta il metabolismo.

Non appena torniamo a ingerire qualcosa di più complesso di vegetali o petto di pollo, si ricorderà di questo periodo difficile. E continuerà a salvare più grasso possibile. La dieta del sedano, praticata da secoli, è utile anche a scopo depurativo. Per eliminare le tossine dal corpo: dopo un viaggio d’affari, per esempio, in cui abbiamo consumato troppo vino e troppa carne.