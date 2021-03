Straordinario come per avere capelli lucidi e setosi basti solo un semplice passaggio in più rispetto alla routine classica

Avere capelli morbidi e lucenti è un desiderio molto diffuso. In commercio si trovano moltissimi prodotti che promettono di realizzare questo sogno ma spesso le aspettative si discostano fortemente dai risultati.

A volte si spendono delle vere fortune per combattere i capelli opachi e crespi. In alcune situazioni si arriva addirittura ad optare per tagli molto corti nella speranza di riavere una chioma sana e vigorosa.

Vediamo quindi questo metodo straordinario per avere capelli lucidi e setosi e basta solo un semplice passaggio in più rispetto alla routine classica.

Che cosa è

Ma ad oggi esiste una nuova tecnica per risolvere il problema dei capelli stressati e spenti. Un metodo straordinario per avere capelli lucidi e setosi facendo solo un semplice passaggio in più rispetto alla routine classica: il risciacquo acido.

Il risciacquo acido è un rimedio favoloso che permette di dare nuova luce e morbidezza ai capelli spenti e crespi. Consiste nel fare il risciacquo finale dei capelli con una sostanza acida che, grazie al Ph di cui è composta, chiude le cuticole del capello rendendolo lucido e setoso. Le cuticole sono la parte più esterna del capello, per questo quella maggiormente esposta agli agenti esterni.

Metodi naturali per realizzarlo

In commercio esistono diversi prodotti pronti per questo scopo. Ma è possibile realizzare questa soluzione anche in modo naturale, semplice ed economico.

Acqua tiepida e aceto di mele. Per realizzare il risciacquo acido sarà sufficiente aggiungere un cucchiaio di aceto di mele ad un litro di acqua. La quantità di liquido da preparare andrà proporzionata alla lunghezza dei capelli. Dopo aver lavato i capelli con shampoo e balsamo si dovrà lavare tutta la lunghezza con questo composto.

Acqua tiepida e limone. Anche in questo caso sarà sufficiente aggiungere un cucchiaio di succo di limone ben filtrato ad un litro di acqua tiepida. È importante che l’acqua non sia troppo calda perché favorisce l’apertura delle squame del capello.

L’effetto di questo trattamento che chiude il ciclo di lavaggio dei capelli non è definitivo ma è sconsigliato effettuarlo più di una volta a settimana. L’aceto e il limone, infatti, se utilizzati con troppa frequenza, possono disidratare i capelli vanificando l’effetto benefico del risciacquo acido.

Questo è dunque un metodo straordinario per avere capelli lucidi e setosi e basta fare solo un semplice passaggio in più rispetto alla routine classica.