Quando pensiamo alla pianta di fico subito ci vengono in mente i suoi frutti dolci e prelibati.

Tra l’altro si tratta di frutti che fanno anche molto bene alla nostra salute.

Essendo ricchi di vitamine, i fichi infatti sono importanti sia per la nutrizione dell’adulto che del bambino.

Essi, inoltre, godono di proprietà lassative ed antinfiammatorie.

Questo il periodo migliore per poterli gustare quindi approfittiamone! Così al gusto uniamo anche il benessere!

Difficile da credere eppure le foglie di questo meraviglioso frutto abbassano la glicemia

Ma diciamoci la verità! Quando pensiamo a questo frutto raramente pensiamo alle foglie del fico, ignorando così le tante proprietà terapeutiche in esse contenute.

Difficile da credere infatti eppure le foglie di questo meraviglioso frutto abbassano la glicemia.

Facciamo però delle opportune precisazioni. Questi consigli che stiamo per fornirvi oggi con il Team di ProiezionidiBorsa, arrivano dalla conoscenza popolare e dalla tradizione. Questo per sottolineare con chiarezza l’assenza di un consiglio medico. Se volessimo saperne di più quindi, è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista in materia.

Ma ora tornando a noi!

Vediamo come utilizzare le foglie di questo meraviglioso frutto

L’infuso di foglie di fico è un rimedio naturale estremamente efficace per abbassare il livello di zuccheri nel sangue, dunque, quella che in gergo medico viene chiamata glicemia.

Ma vi è di più!

Le foglie di fico, assunte come infuso, o decotto, hanno anche una azione diuretica e lassativa e contribuiscono inoltre a calmare la tosse

Vediamo come preparare l’infuso

Si aggiunge un cucchiaino di foglie di fico fatte precedentemente essiccare ad un pentolino d’acqua pari ad una tazza.

Si porta l’acqua ad ebollizione e si lascia bollire per circa 15 minuti

Alla fine, andiamo a filtrare la bevanda e la consumiamo tiepida.

L’effetto è assicurato!

Approfondimento

