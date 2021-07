Al giorno d’oggi, conoscere l’inglese è diventato molto importante. Che si parli di lavoro, viaggi o semplicemente di godere di alcuni film, serie televisive o documentari, una buona conoscenza della lingua inglese apre molte porte. Non molte persone, però, hanno la possibilità di tornare sui banchi di scuola o di viaggiare a sufficienza per imparare questa straordinaria lingua.

La tecnologia, per fortuna, ci viene in soccorso anche in questo caso. Da qualche anno sono davvero moltissime, infatti, le applicazioni che si possono scaricare facilmente sul telefono cellulare e con le quali si può imparare una lingua straniera.

Come funzionano e in che modo ci permettono di imparare

In base all’applicazione che si è scelto di scaricare, si avranno funzionalità diverse. In generale si può dire che quasi tutte abbiano al loro interno:

a) una parte che riguarda la scrittura, l’ortografia e la sintassi;

b) una parte di esercizi che riguarderanno i vocaboli, la fonetica e la comunicazione verbale;

c) una parte di esercizi di ascolto e comprensione della lingua.

Grazie a una pratica molto frequente ed assidua, queste applicazioni sono in grado di insegnare a parlare, scrivere e capire la lingua inglese.

Pochi sanno che grazie a queste applicazioni si potrà imparare l’inglese

Le varie applicazioni possono essere gratuite, proponendo comunque migliorie con upgrade a pagamento, oppure possono avere un costo che varia a seconda di cosa offrono. In generale, comunque, non sono cifre insensate o esagerate. Alcune di queste app sono, per esempio:

ABA English;

Duolingo;

English Talk;

FluentU;

HelloTalk;

HiNative;

SpeakingPal;

Speaklar;

Supiki;

TalkEnglish Speaking Practice;

VOA Learning English.

Ne esistono però davvero moltissime, queste sono solo alcune delle più conosciute. Ogni applicazione ha la sua particolarità. C’è poi anche da dire che alcune di esse sono strutturate per chi si affaccia per la prima volta all’inglese, mentre altre sono già per persone più esperte.

Pochi sanno che grazie a queste applicazioni si potrà imparare l’inglese, ma non solo, si potrà anche fare amicizia! Molte applicazioni, come per esempio Tandem, permettono infatti di parlare con varie persone in tutto il mondo per imparare varie lingue straniere.

Semplici, intuitive e alla portata di tutti, grazie a queste applicazioni si potrà imparare l’inglese con facilità!

