Differenze tra tofu e seitan, per una dieta vegetariana e vegana consapevole

Nonostante sia il tofu, che il seitan, siano alimenti sempre più presenti sulle tavole italiane, molte persone non conoscono ancora la reale differenza tra questi due cibi. L’ampliamento del bacino di richiesta di pietanze vegetariane ha fatto sì che negli ultimi anni moltissimi supermercati si siano adeguati. Ormai fortunatamente questi alimenti sono di facile reperibilità. Ma, nonostante ciò, ci sono ancora dei dubbi. Quali sono le differenze tra tofu e seitan? Questo articolo darà una risposta chiara.

Ciò che accomuna entrambi gli alimenti

Prima di parlare delle differenze tra tofu e seitan, per un maggiore consapevolezza, è utile capire cosa li accomuna. Sia il seitan che il tofu sono due alimenti di origine vegetale, provenienti dall’estremo Oriente. In Cina e in Giappone si consumano consuetamente, infatti esistono moltissime ricette orientali con questi alimenti. Si tratta di fonti proteiche alternative agli alimenti di origine animale. Quindi consumare tofu e seitan è un ottimo modo per introdurre le proteine, evitando carni, uova e latticini. In entrambi i casi, si tratta di alimenti ipocalorici. Perfetti, quindi, se si segue una dieta a basso contenuto di grassi. Associati a dei carboidrati, verdura e frutta, compongono un pasto completo ed equilibrato.

Il tofu

Le differenze tra tofu e seitan riguardano l’origine. Il tofu va immaginato come un formaggio di soia. Si ottiene attraverso la fermentazione e la cagliatura del succo che si estrae dalla soia (latte di soia) con un caglio, che altro non è che cloruro di magnesio. Si definisce anche caglio di semi. È delicato, molto proteico e a basso contenuto calorico.

Il seitan

Il seitan, invece, va immaginato come una carne di grano. Si estrae il glutine dalla farina di frumento, e il tutto poi è lessato e insaporito con salsa di soia e spezie. Ciò che lo fa assomigliare moltissimo alla carne, soprattutto per quanto riguarda la consistenza, è merito delle proteine del glutine. Queste proteine lo rendono elastico come la carne, ma anche morbido e resistente. Altro non è che un glutine cotto, proteico, gustoso ma leggermente più calorico del tofu.