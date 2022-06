Diciamo pure addio alla puzza di accappatoi e asciugamani con questi sistemi naturali che combattono con successo l’umidità estiva

Maggio se n’è andato con il record di mese più caldo nella storia del suo periodo. Record da una parte piacevole per tutti coloro che ne hanno approfittato per andare già al mare, ma non esaltante da un punto di vista climatico e ambientale. Abbiamo direttamente lasciato nell’armadio tutti i capi primaverili, che potremmo obiettivamente far sostare nella naftalina. Le mezze stagioni sono sempre più rare e ci ritroviamo di colpo dal freddo al caldo e viceversa. Abbiamo ritirato fuori in massa accappatoi e asciugamani mare, teli e spugne di ogni genere.

Non dobbiamo però fare l’errore di pensare che il tessuto di questi oggetti puzzi e sia preda dell’umidità solo d’inverno. Anzi proprio perché li useremo tantissimo nelle prossime settimane, dobbiamo igienizzarli e profumarli in modo molto attento. Chissà quante volte, infatti ci sarà capitato di sentire il classico odore di freschino che viene dall’ombrellone del vicino. Il sole e il caldo che asciugano in poco tempo, ma se non trattiamo con prodotti efficaci, il rischio è come quello dell’inverno.

Il problema dell’umidità

Diciamo pure addio alla puzza di accappatoi con sistemi semplicissimi, ma davvero efficaci. Germi e batteri che frequentano i nostri accappatoi e i nostri teli mare vivono e proliferano nell’umidità. Per questo sarebbe bene ricordarsi di stenderli al sole immediatamente dopo l’uso. Invece, capita per mille motivi che soprattutto i nostri bambini li lascino appallottolati e bagnati in qualche angolo della casa, del giardino o dell’ombrellone. Fuga al bar per comprare il ghiacciolo o il gelato e l’accappatoio rimane inumidito alla mercè di germi e batteri.

Se siamo a casa, possiamo a questo punto fare un lavaggio con sapone di Marsiglia e bicarbonato, magari aggiungendo qualche goccia di olio essenziale. Ma se siamo in vacanza, potremmo eventualmente approfittare della lavatrice dell’albergo, se in dotazione, oppure usare un altro sistema che pochi conoscono. Quando portiamo le giacche e le camicie alla lavasecco, capita spesso di vedere sul bancone degli spray igienizzanti. Sono prodotti perfetti proprio per combattere gli odori e l’umidità, abbattendo i germi e i batteri.

Diciamo pure addio alla puzza di accappatoi e asciugamani con questi sistemi naturali che combattono con successo l’umidità estiva

Al ritorno dalla classica gita al mare o in piscina, la borsa è piena di accappatoi e teli mare umidi, spesso maleodoranti e comunque da lavare. Niente paura: prendiamo mezzo bicchiere di aceto di mele e 1 tazzina di succo di limone e inseriamoli nella vaschetta della lavatrice.

Durante il ciclo, assieme al detersivo, non solo i teli verranno puliti e igienizzati, ma diventeranno anche più morbidi e profumati in maniera naturale.

Lettura consigliata

Diciamo pure addio alla puzza nelle scarpe a causa del sudore estivo usando non solo il bicarbonato ma anche questo alimento impensabile