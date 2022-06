Nell’estate della guerra e dei prezzi alle stelle, la voglia di mare economico e italiano è più forte del solito. Per portare a casa risparmio e una vacanza al mare da incorniciare, serve muoversi con astuzia senza lasciare nulla al caso. Vediamo quindi una possibile destinazione turistica che non ammette eguali in Italia.

Monopoli, la perla pugliese sull’Adriatico

A circa 42 km a Sud di Bari, sull’Adriatico, Monopoli si erge al visitatore per tutta la sua bellezza e vivacità urbana, sia di giorno che di notte. La cittadina conta poco meno di 50mila abitanti, ma è una calamita di turisti, locali e non, da maggio a settembre incluso.

All’interno e nei dintorni di questa città messapica non si contano le cose da fare, i luoghi da visitare e le esperienze da vivere. Tra gli edifici religiosi citiamo la Cattedrale al cui interno si trova la bellissima cappella della Madonna della Madia. Qui è sita l’omonima icona che la leggenda vuole fosse giunta dal mare durante la costruzione dell’edificio.

Assolutamente da non perdere sono la Chiesa del Purgatorio, la Chiesa e il convento di San Francesco da Paola, il santuario della Madonna del Soccorso. Fuori dal centro storico segnaliamo la Chiesa di Sant’Angelo in Francisto, la Chiesa delle Zolle, la cripta ipogea dello Spirito Santo.

Nel cuore di questo antico borgo di pescatori si mangia pesce fresco a pochi soldi in ristoranti senza stelle ma con vista mare mozzafiato

Ma il vero cuore pulsante di Monopoli è tutto il centro storico che si sviluppa attorno all’antico porto di pescatori. Un luogo racchiuso e suggestivo, pieno dei colori delle barche dei pescatori e dei giochi di luce che dall’alba alla notte si formano sullo specchio d’acqua.

E poi ancora i vicoli in selciato, le piccole piazze, le case in tufo, i balconi rivestiti di fiori e le facciate dei palazzi notarili sono belli da vedere sia di giorno che di sera.

Parimenti non può mancare una visita al castello Carlo V, affacciato sul mare e con vista sul centro storico. Sulla stessa falsariga, ossia sorge a ridosso della spiaggia, va visto anche il castello/abbazia di Santo Stefano.

Seguendo le mura di cinta della città si giunge poi a Cala Vecchia, di giorno una suggestiva spiaggia cittadina e di sera un luogo di ritrovo.

Infine, non si può dire Puglia se non si citano le masserie, che a Monopoli abbondano e alcune sono tra le più belle della Regione. Masseria Conchia, Masseria Torre Luce, Masseria Lamalunga, Masseria Caramanna e Masseria Spina sono dimore ricche di storia, fascino e di cultura del territorio.

Il mare e la cucina del luogo

La costa di Monopoli è piuttosto rocciosa e regala al turista una peculiarità alquanto singolare: le calette. Abbondano sia lungo il litorale Nord e Sud della città e sarebbe bello visitarle dal mare, in barca.

Vediamo infine dove andare a mangiare a Monopoli. In particolare, nel cuore di questo antico borgo di pescatori si mangia pesce fresco a pochi soldi se rapportato all’esclusività del luogo. Siamo infatti in un posto di mare unico, magico ed esclusivo, per cui è difficile ipotizzare “prezzi stracciati”. In compenso sono di norma prezzi giusti se ponderati alla qualità del prodotto e all’esclusività del luogo in cui ci troviamo.

Tra i vari posti segnaliamo la Trattoria La Locanda dei Mercatini, la Vecchia Taverna, l’Osteria Perrici, il Guazzetto, la Locanda sul Porto ed altri ancora.

