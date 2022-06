La primavera e l’estate sono i periodi preferiti dagli amanti del verde. Salutato il freddo dell’inverno il giardino e le terrazze si risvegliano riempiendosi di fiori meravigliosi. A seconda delle proprie preferenze e delle condizioni climatiche si potranno scegliere diverse tipologie di pianta. Dalle gettonatissime ortensie e rose, che daranno il meglio proprio in questo periodo, alla rustica yucca. Anche se molto semplice da curare, la yucca proprio in primavera si riempirà di appariscenti fiori di colore bianco. Oggi, però, si andrà alla scoperta di piante facili da curare che ci conquisteranno con i loro meravigliosi colori durante l’estate. Convolvus, dipladenia e surfinia saranno perfette per abbellire il giardino senza fatica. Potranno essere coltivate sia in piena terra che in vaso. Un modo per abbellire balconi e giardini senza spendere dei capitali.

3 fiori belli e resistenti facili da coltivare anche in vaso per abbellire terrazzo o giardino con pochi soldi durante l’estate

Il convolvolo è un arbusto sempreverde esteticamente molto bello. Per vederlo fiorire abbondantemente sarà importante metterlo a dimora in un luogo ben soleggiato. Una pianta che non teme né il freddo e neppure la siccità. Predilige, invece, terreni molto ben drenati e soffrirà se posta in un terreno che trattiene l’umidità a lungo. Per quanto riguarda l’irrigazione non bisognerà procedere frequentemente ma solo quando il terreno sarà asciutto. Alcune varietà non andrebbero coltivate in vaso perché hanno bisogno di molto spazio per allargarsi. I fiori a forma di campana e di colore bianco o azzurro, a seconda della tipologia di pianta, si sviluppano tra la primavera e l’estate. Piante di convolvolo si potranno acquistare anche online a prezzi inferiori a 10 euro.

Dipladenia

La dipladenia, invece, è una pianta rampicante molto apprezzata per i suoi fiori coloratissimi e per la facilità di coltivazione. Potrà essere sistemata in vaso ma anche in piena terra nelle zone dal clima mite. Infatti teme il freddo che la farà velocemente deperire. Il luogo ideale dove sistemarla è a mezz’ombra dal momento che patirà se esposta ai raggi diretti del sole. Patisce anche la siccità, per questo motivo meglio annaffiare regolarmente aspettando che il terreno asciughi tra una annaffiatura e l’altra. Durante il periodo invernale sarà bene sistemarla in casa per proteggerla dal freddo eccessivo. La fioritura è prolungata, dalla primavera fino alla fine dell’estate. La dipladenia si potrà acquistare in vaso, tendenzialmente, a meno di 10 euro. Molto dipenderà dalle dimensioni della pianta.

Surfinia

Da ultima si tratterà della surfinia, pianta ricadente dal portamento molto elegante ma anche delicata. Innanzitutto, si tratta di una pianta perenne che viene coltivata come annuale perché teme particolarmente il freddo. Potrà essere sistemata in un vaso aggiungendo argilla espansa sul fondo per evitare marciumi radicali. Il luogo ideale è quello lontano dal vento che potrebbe danneggiarla nel lungo periodo. La fioritura durerà fino all’autunno e darà moltissime soddisfazioni rendendo il balcone o il giardino una meraviglia. Per favorire la fioritura si consiglia di concimare frequentemente utilizzando un concime specifico. Come per le altre piante anche la surfinia si troverà a buon prezzo. Ecco, quindi, 3 fiori belli e resistenti da coltivare anche in vaso per un’estate coloratissima.

