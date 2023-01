Diciamo ciao a rotolini e cosce grosse con 30 minuti di esercizi al giorno per perdere peso

Via la pancetta e benvenuti addominali! Con un po’ di pazienza, costanza e 30 minuti al giorno si può fare. Ma qual è il vero segreto per scolpire i muscoli e dimagrire senza andare per forza in palestra? Vediamo insieme come allenarci per ritornare in forma!

Abbiamo provato tutti i tutorial sul web, cominciato programmi di workout di 5 minuti e molto altro ancora. Ma i risultati tardano ad arrivare e ci siamo quasi rassegnati a convivere con la pancia rilassata. Di andare in palestra non abbiamo tempo e voglia e vorremmo trovare una soluzione meno faticosa per dimagrire. Per fortuna anche allenandoci a casa possiamo ottenere buoni risultati, ma ci vorrà pazienza e costanza. Ecco gli esercizi da fare per ritornare in forma in men che non si dica!

Diciamo ciao a rotolini e cosce grosse e vediamo subito i risultati allo specchio

Il primo esercizio bruciagrassi è sicuramente quello dei burpees, tanto odiati da tutti gli sportivi. Grazie alla combinazione dei movimenti, questo esercizio aiuterebbe ad attivare il metabolismo. In piedi con le gambe divaricate, facciamo un salto sul posto e poi pieghiamoci per fare lo squat. Se siamo alle prime armi meglio fermarci qui, altrimenti continuiamo scendendo in posizione di plank e ricominciamo. Non contiamo il numero di esercizi, ma cerchiamo di farli per almeno 2 minuti con i nostri tempi.

Poi passiamo a qualche affondo in avanti, qualche saltello sul posto e un po’ di torsioni per il busto. Ovviamente addominali e dorsali non vanno trascurati, ma cerchiamo di allenare tutto il corpo. Infatti è così che rimetteremo in moto il metabolismo e perderemo peso più facilmente.

Per finire? Ultimi 10 minuti con una camminata veloce oppure divertiamoci ballando davanti alla TV. Anche ballare, soprattutto seguendo i passi, aiuta a bruciare calorie e dimagrire.

Allenarsi di mattina o di sera?

È una delle domande più gettonate tra chi cerca di dimagrire e non di mettere massa muscolare. Non è ancora chiaro se l’ora in cui ci si allena possa farci ottenere risultati differenti. Ma la ricerca in questo campo continua a pubblicare studi per trovare una risposta definitiva. Pare infatti che tra gli ultimi studi condotti si sia arrivati ad una conclusione per risultati ottimali. Sembrerebbe che per perdere peso sarebbe meglio allenarsi la mattina, per aumentare i muscoli la sera. Quindi se il nostro obiettivo è bruciare calorie, 15 minuti di esercizi dopo colazione sono un buon modo per iniziare.

Cominciamo ad allenarci e diciamo ciao a rotolini e cosce grosse in poche settimane. L’attività fisica è fondamentale per essere in buona salute, soprattutto quando si fa una vita molto sedentaria. Anche solo una bella camminata veloce prima di andare al lavoro potrebbe davvero fare la differenza.