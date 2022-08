Quando si pensa ai corsi di ballo per tenersi in forma ci viene in mente subito la zumba. Negli anni questa disciplina è diventata sinonimo di danza e allenamento combinato, è vero. Ma fare attività fisica non significa per forza esercizi, pesi o zumba. Tutta l’attività aerobica, anche se ad intensità diverse, significa fare movimento.

Come afferma l’Istituto Superiore di Sanità, svolgere un qualsiasi tipo di attività fisica avrebbe molti benefici per il nostro organismo. Non solo perdere peso e bruciare calorie, ma anche ridurre lo stress, migliorare il sonno e tonificare i muscoli. Quindi, anche ballare fa parte di questa definizione e il bello è che possiamo farlo davvero ovunque.

Come dimagrire divertendosi senza pesi o esercizi noiosi

Non servono sale attrezzi, specchi giganti o istruttori per ballare e bruciare calorie. Serve solo la musica che preferiamo, uno spazio in cui muoverci liberamente e via. Anche se l’aggiunta di qualche passo di danza potrebbe aiutarci ad accelerare il tutto, mirando anche a tonificare.

In generale, a ogni stile di danza, vengono attribuiti dei risultati specifici. Questo perché in base al tipo di movimento che richiedono i passi, si allenano diverse parti del corpo. Per questo i latini americani si consigliano per tonificare glutei e gambe, ad esempio. Mentre la danza del ventre viene considerato ottimale per sviluppare gli addominali. Ma perché non combinare tutti gli stili che vogliamo, mescolando i passi e pensando a divertirci?

Qualche passo utile da inglobare

Possiamo saltellare, scalciare, fare movimenti con le mani e braccia, tutto quello che vogliamo. Mettiamo la musica ad alto volume e ritagliamoci 15 minuti al giorno per ballare liberamente in salotto. Che ci piaccia la musica rock, quella classica o il pop, poco importa. Ma ricordiamoci che se la musica è veloce andremo ad aumentare il ritmo cardiaco e avere più risultati velocemente.

Anche se si tratta di ballare, è bene cominciare con un po’ di riscaldamento, anche qualche saltello sul posto. Non sottovalutiamo lo stretching, prima e dopo aver ballato, utile anche per snellire i polpacci un po’ grossi.

Ora andiamo di twist, con gambe aperte all’altezza delle spalle, continuiamo con il tip tap, muovendo le braccia a tempo. Un po’ di passi con le mani al cielo, qualche giravolta e poi lasciamoci trasportare dalla musica.

Dopo aver visto come dimagrire divertendosi senza pesi non potremo più fare a meno di scatenarci. Balliamo davanti alla TV seguendo qualche tutorial o lanciamoci in passi di danza completamente inventati. Non serve per forza andare in palestra per bruciare calorie e tonificare il corpo. Anche solo camminando possiamo aggiungere qualche movimento semplicissimo che può aiutarci. È incredibile come un po’ di attività fisica possa tonificare anche le temute braccia a pipistrello.

