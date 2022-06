L’estate è il mese dell’anno più difficile per chi patisce il caldo e l’umidità. Una delle parti del corpo che più soffre questa condizione climatica sono certamente le gambe, sottoposte a grandi stress per le alte temperature. Il caldo e l’umidità, miste alle ore in piedi, possono causare difficoltà alla circolazione sanguigna. In moltissime a fine giornata hanno dolori alle gambe e una sensazione di pesantezza difficile da contrastare. Oggi vogliamo vedere assieme un metodo semplice ed economico che può aiutarci ad avere sollievo. Ecco in che modo diciamo basta a gambe stanche e pesanti e diamo sollievo a tutto il corpo.

Un accessorio che ogni donna dovrebbe avere sempre in borsetta

Le gambe e la circolazione sono uno dei punti deboli di molte donne. In tante dopo i trent’anni accusano i segni di cattiva circolazione e di vene varicose. Per quanto sia fondamentale la predisposizione genetica, è anche possibile contrastare e prevenire la formazione di questi problemi.

Uno dei metodi più efficaci è quello di indossare sempre capi adatti che non stringano e non creino ristagni di sangue. Anche le scarpe che scegliamo sono fondamentali. Niente tacchi e scarpe scomode, ma sì sandali con il plantare e modelli avvolgenti.

Un capo veramente ottimo per favorire una corretta circolazione sono le calze a compressione graduata. Questo indumento avvolge i polpacci e i piedi con una pressione ideale per mantenere le gambe riposate. Grazie ai suoi elastici studiati appositamente, non avremo mai segni e righe sulla pelle né ristagni.

Diciamo basta a gambe stanche e pesanti a fine giornata e contrastiamo anche il formicolio grazie a questo efficace accessorio

Queste calze sono consigliate per i lunghi viaggi in aereo, ma non solo. Dovrebbero essere presenti in ogni guardaroba femminile, e sempre a portata di mano. Perfette per chi lavora in piedi e cammina molto, queste calze hanno la capacità di mantenere le gambe leggere e riposate, grazie alla pressione che esercitano sulle vene. Nelle lunghe giornate estive sono perfette per contrastare i crampi e i formicolii. In farmacia troviamo diversi modelli di questo capo, anche realizzati appositamente per l’estate con tessuti leggeri e traspiranti.

