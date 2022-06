D’estate molti di noi scelgono di indossare calzature aperte per far traspirare i piedi. Nella migliore delle ipotesi si tratta di sandali in pelle o in cuoio, ma la verità è che molti tipi di sandali non sono di pelle e possono irritare i piedi comunque. Sia per colpa dei materiali che dello sfregamento, non è raro ritrovarsi i piedi ricoperti di piaghe, vesciche e ferite da sfregamento. Per fortuna, esistono numerosi modi per contrastare la comparsa di vesciche e curare questo problema. Oggi vogliamo parlare di due metodi particolarmente efficaci. Ecco come non avere più vesciche e dolori ai piedi quando camminiamo con sandali e ciabatte se seguiamo questi consigli.

L’importanza di capire i punti di sfregamento

Le vesciche ai piedi compaiono solitamente se indossiamo delle scarpe troppo dure che causano attrito e sfregamento. Questo può verificarsi sia nel caso di calzature molto vecchie, che il tempo ha indurito, oppure nel caso di scarpe nuove. In questo caso la causa delle ferite è che la pelle non è abituata a sopportare la pressione nei punti di contatto.

Quale che sia la causa di questo sfregamento, è importante prevenire l’insorgere delle ferite, piuttosto che curarlo. Per farlo possiamo capire dove la pelle è a stretto contatto con l’interno del sandalo e qui posizionare un pad in silicone. In questo modo attutiremo i colpi e il nostro piede rimarrà intatto. Perfetto da usare con ciabatte, sabot e sandali che non calzano a pennello, il pad crea uno spessore e riduce lo sfregamento.

Ecco come non avere più vesciche e dolori ai piedi con sandali e ciabatte grazie a questi due trucchi economici ed efficaci

Un altro efficace metodo perfetto con sandali chiusi e scarpe con il tacco consiste nell’applicare i cerotti antipiaghe lungo le suole e la parte interna della tomaia. Questi cerotti sono progettati apposta per creare uno strato protettivo attorno alla pelle ed impedire infezioni e irritazioni. Non dovremo fare altro che ritagliarli per ottenere la forma ideale e sagomarli in base alle nostre esigenze. Possiamo adagiarli grazie alla loro colla sulla superficie interna della calzatura, per proteggere gli angoli in cui la pelle è più delicata.

Se iniziamo a camminare noteremo subito una grande differenza. Piaghe piene di acqua e ferite sanguinolente saranno soltanto un brutto ricordo.

Approfondimento

Basta imbarazzo con piedi sudati che puzzano grazie a questo semplicissimo rimedio che ci cambierà la vita