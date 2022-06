Le mani sono una delle prime cose che saltano all’occhio quando si conosce una nuova persona. Le donne, in modo particolare, sono molto attente a questo dettaglio, per questo amano avere mani curate a tutte le età. Lo smalto è uno dei protagonisti indiscussi di ogni stagione, dalla french manicure con le sue varianti agli estivi colori fluo. I colori sono meravigliosi ma chi predilige la sobrietà e l’eleganza dovrà preferire smalti nude che riprendono il colore naturale dell’unghia. I colori neutri sono perfetti in qualsiasi stagione ma durante l’estate sapranno dare il meglio. Sempre di tendenza, sono tra i pochi colori che non passano mai di moda.

Oggi si cercherà di capire come scegliere il colore nude perfetto a seconda della propria tonalità di pelle. Infatti, non tutti i nude sono uguali, molti saranno perfetti per le carnagioni chiare mentre altri valorizzeranno quelle più scure. Uno smalto più semplice da applicare rispetto ai rossi o ai neri che, inoltre, mostrerà meno la ricrescita.

Per unghie eleganti anche a 50 anni allo smalto semipermanente fluo è meglio preferire questi colori di tendenza dell’estate 2022

Per scegliere al meglio lo smalto neutro sarà necessario valutare con attenzione il proprio sottotono. Chiaro, freddo o neutro lo smalto gli si dovrà avvicinare il più possibile. Per capire a che sottotono si appartiene si potranno osservare le vene. Per il freddo vene blu o viola, per il caldo verdi mentre per il neutro verde/blu. Oltre a questo trucchetto si potrà anche guardare il colore della propria unghia, alcune tenderanno più al rosa altre al beige. Si potrà scegliere anche uno smalto nude leggermente più chiaro o scuro rispetto al proprio fototipo. Ma quindi, pelle chiara, media o scura che smalti nude dovranno scegliere per risaltare?

Pelle chiara

Alle carnagioni rosate e molto chiare gioverà l’utilizzo di smalti con colori dal rosa molto chiaro a quello antico passando per il beige. I rosa tenui e quelli pastello valorizzeranno al massimo la pelle molto chiara. Il beige va bene ma attenzione alle sfumature perché, se troppo scure, potrebbero rendere otticamente molto pallide le mani.

Pelle media

Chi ha una pelle media sarà particolarmente fortunato nel caso degli smalti nude perché potrà sbizzarrirsi al massimo. Il beige, il taupe ma anche il rosa tendente all’arancio saranno ottimi su questo tipo di carnagione. Meglio lasciare perdere le sfumature gialle che faranno apparire sul giallo le mani. Per le carnagioni olivastre saranno ottimi smalti con toni, sempre sul chiaro, caramello o pesca.

Pelle scura

Da ultime coloro che hanno una pelle scura potranno optare per sfumature terracotta, marroni con tendenze aranciate o cioccolato. Saranno anche ottimi il rosa e il beige da utilizzare a contrasto con la pelle. Colori perfetti per unghie eleganti anche a 50 anni e 60 anni.

Cosa comprare

Tra gli smalti nude più ricercati troviamo quelli proposti da Dior a circa 27 euro. Anche Chanel propone interessanti smalti nude dalle tonalità rosa chiaro a circa 30 euro. Chi vuole spendere meno potrà scegliere quelli della linea di Kiko o di Collistar a prezzi inferiori.

