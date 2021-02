Il segreto per avere sempre gambe belle, toniche e sane è sicuramente seguire un’alimentazione sana e praticare attività sportiva quotidianamente.

Purtroppo per colpa di predisposizioni genetiche e familiarità queste accortezze potrebbero non bastare. Superati i 30 anni molte donne iniziano ad avere problemi di circolazione alle gambe che oltre ad essere fastidiosi causano inestetismi spiacevoli come l’insorgere di vene varicose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per fortuna esiste un indumento grazie al quale possiamo prevenire la formazione di capillari e vene varicose.

Contenitive e a compressione graduata

Le calze contenitive, più propriamente dette a compressione graduata, sono un accessorio molto pratico e comodo che ogni donna dovrebbe possedere ed utilizzare.

Questo indumento, grazie alla pressione che compie sulla gamba, realizza un’azione di contenzione e di massaggio, dovuta alla alta densità del tessuto.

Quindi, grazie a questo indumento possiamo prevenire la formazione di capillari e vene varicose.

Consigliatissime alle professioni che stanno molte ore in piedi, come camerieri, cuochi e commessi, sono utilissime nella prevenzione di problematiche circolatorie ma non solo. Esse compiono una naturale azione massaggiante alla gamba e hanno un piacevole effetto riposante.

In commercio sono disponibili calze di varie densità, principalmente a 70 denari e 140 denari. Le calze a 70 denari esercitano una compressione di 10-12 mmHg, mentre quelle a 140 denari una compressione di 18-22 mmHg.

In commercio si possono trovare calze di tutti i tipi, dalle calze classiche, ai gambaletti, alle autoreggenti ai collant. Tutti questi modelli sono disponibili sia in versioni coprenti che velate, per soddisfare le esigenze di ogni età.

Le calze a compressione graduata sono un presidio medico e vanno acquistate in farmacia.

Grazie a questo indumento possiamo prevenire capillari e vene varicose

Abbiamo svelato come un semplice paio di calze può prevenire la formazione di capillari e vene varicose, nonché eseguire un’azione massaggiante riposante e piacevole. Ecco buone ragioni per iniziare ad indossarle.

In questo articolo presentiamo un altro oggetto economico che può aiutarci nella prevenzione di gravi malattie.