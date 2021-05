Siamo stanchi di spendere centinaia di euro in creme e trattamenti per togliere le rughe? Abbiamo provato di tutto ma la nostra pelle non è cambiata di una virgola? È arrivato il momento della svolta e di utilizzare i nostri soldi per qualcosa di più gratificante. Diciamo addio alle rughe grazie a questo rimedio giapponese che renderà la nostra pelle giovane, morbida e lucente. E basteranno soltanto 5 giorni di applicazione.

Le proprietà del riso e i benefici per la pelle

Il segreto del rimedio giapponese per le rughe è tutto nel riso. Il riso contiene una incredibile quantità di Vitamine B. Ovvero di quelle sostanze che riducono l’invecchiamento della pelle e la mantengono sempre elastica e morbida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche l’acqua in cui lo cuociamo può essere utile. Una volta cotto, il riso rilascia sostanze antiossidanti che ci serviranno per migliorare la capacità della nostra pelle di assorbire i raggi ultravioletti.

Ora che abbiamo capito quanto può farci bene il riso e le sue proprietà, scopriamo come utilizzarlo per combattere le rughe.

Diciamo addio alle rughe grazie a questo rimedio giapponese che renderà la nostra pelle giovane, morbida e lucente: prepariamo la nostra maschera al riso

Prendiamo una pentola e cuociamo tre cucchiai di riso bianco. Una volta pronto teniamo l’acqua da parte e mescoliamolo con un cucchiaio di latte e del miele.

Amalgamiamo bene il composto fino a creare una crema che andremo ad applicare sul viso. Distribuiamo bene sulle rughe e su tutta la superficie del volto e lasciamo riposare per mezz’ora.

A questo punto possiamo risciacquare con l’acqua di cottura conservata in precedenza.

Basteranno 5 giorni di applicazione quotidiana della maschera per eliminare le rughe più superficiali e avere una pelle splendida e lucente.

Se questo articolo è stato utile consigliamo anche la lettura di “è questa la bevanda naturale che sta facendo impazzire i vip e che possiamo preparare facilmente anche noi”.